曾被稱｢不學習就像他｣　31歲保安8戰清華獲錄取　終極志向在哈佛

一名31歲的清華大學保安，花了8年時間8次報考清華研究生，近日終以超分數線34分的成績，獲清華大學美術學院取錄。過去在執勤期間，他曾遭路過的家長當作反面教材教訓孩子，「你不學習以後就像他一樣」。如今他如願以償，更劍指哈佛大學博士學位，冀將中國非遺故事帶出國門。



八戰清華，從中專生參加高考獲中央美術學院本科錄取，後為圓清華夢一邊讀書一邊在噓學校當保安，31歲楊霄的人生在求學過程中也被失戀、詐騙、負債反覆摔打。身份落差的殘酷未曾擊垮他，反令他學會尊重所有勞動者，如今成功「上岸」清華只是他的開始，他表示自己的目標是更遠的星辰大海。

31歲保安楊宵8戰清華獲錄取。

31歲保安楊宵8戰清華獲錄取。

據《武漢晨報》九派新聞報道，從小聽著清華響當當的名頭長大，去清華讀書一直是楊霄的執念。但由於讀書成績平平，家裡擔心楊宵考不上大學，便將他送入一所私立中等專科學校。但大學、清華的夢一直在楊宵心中。

為了離夢想更近，楊宵開始學習美術畫畫，後來美術專業課考過年級第一，文化課也考過全校第一。高考那年，楊霄考慮過清華美院，但因集訓班偏央美風格，最終他被中央美術學院錄取。

本科畢業後，楊宵在瀋陽開設畫室，生意不俗。為了圓夢並兌現對女友的承諾，他決心報考清華大學研究生。惟首次報考即遭遇殘酷打擊，該專業全國僅招一人，他距分數線相差逾百分，此後屢戰屢敗。

邊讀書邊當保安，31歲的楊宵終於獲清華錄取。

邊讀書邊當保安，31歲的楊宵終於獲清華錄取。

可惜的是，第一年考研便遭遇滑鐵盧，他因羞於坦白而對女友隱瞞，最終在第二年再度失利後無奈分手。備考第三年，楊霄於網上結識一名女子，因憐憫對方的悲慘遭遇而陷入網戀，一年內陸續被對方以生病、家人患癌、賭博欠債等種種藉口騙走一百多萬人民幣，二人最終對薄公堂。

此番折騰令楊霄面臨經濟癱瘓，畫室倒閉，家長排隊退費，甚至要靠母親幫忙償還信用卡債務。在此後的幾次考研中，他數次以4分、6分這樣微小的差距與清華擦肩而過，直到第五年轉換賽道至新設的「非遺與數位化創新」專業，歷經四次嘗試，終於在第八年以388分、超線34分的成績成功圓夢。

考研期間，為賺取生活費及學費，他曾從事一年清潔工作，之後選擇進入清華大學擔任夜班保安，以便白天蹭課旁聽，是保安隊裡極少數邊工作邊讀書的人，甚至因表現優異晉升為安保隊長。他每天晚上10時工作至翌日早上8時，上午休息，下午便到課室聽課。在清華留學生公寓當值期間，他偶爾與留學生交流鍛煉英語。

一邊在清華當保安一邊複習讀書，31歲的楊宵終於獲清華錄取。

一邊在清華當保安一邊複習讀書，31歲的楊宵終於獲清華錄取。

穿上保安制服，身份的落差最是難熬。楊霄回憶，某天站崗時，一名帶著孩子的母親路過，指著他對孩子說：「你看他，你不學習以後就像他一樣。」這句話令他五味雜陳。他坦言自己本是央美本科生，但在他人眼中他只是個保安，「我是個很要強的人，落差如此大，我天天都很自責。」

不過，這份工作亦重塑了他的價值觀。楊霄坦言，最大收穫是學會尊重所有人，「我現在不會瞧不起任何保安、清潔工。看見他們，我可親切了，和父母的關係也很好。這可能是我考上清華都學不來的東西，這個崗位給我帶來的收穫，比文化教育更有意義。」

也是在保安崗位上，楊霄通過閱讀龐薰琹先生的著作，對工藝美術及傳統工藝產生濃厚興趣，遂決定報考清華美院開設的非遺與數字化創新專業，最終讓他如願錄取。回望八年考研路，楊宵說，他從來不是樂觀的人，但「樂觀都有點活不下去了，悲觀就更沒法活了，是生活推著我走啊。」

楊霄也自稱自己並非普通的「小白保安」，而是積累了多項科研項目、比賽成就的「科研保安」。由於經濟拮据無法報讀考研補習班，他全靠大量閱讀學術著作及參加研討會來積累知識。極度節儉的他也曾為了參加一場學術研討會，花光積蓄購買機票。

如今楊霄一邊準備研究生學業，一邊自學GRE及托福，目標是申請哈佛大學全獎博士，利用國際平台將中國非遺故事傳播出去。他強調不希望被名校光環影響初心，「希望自己還能保持謙虛、節儉，不被虛名影響，去做一些真正自己喜歡的、對社會也有價值的事情。」