湖北男子做磁力共振檢查「通宵被綁6小時」　涉事醫生：交接失誤

湖北省武漢市傳出一起烏龍醫療事件，一名男子在醫院接受磁力共振檢查，竟被固定在檢查設備長達6小時，直到清晨才被清潔人員發現並協助脫困。涉事醫生因交接班出現疏漏，目前均遭停職。



受困長達6小時

《上游新聞》報導，這起事件發生於2月26日，事發地點為湖北華中科技大學同濟醫學院漢口院區，這名唐姓男子說，他因頸部疼痛預約磁力共振檢查，隨即被安排進入2號檢查室躺上磁力共振設備，手機則放在檢查室窗台旁的桌上，醫生為其固定頭部並戴上面罩後離開。

湖北一男子做磁力共振檢查，被醫生遺忘導致受困機器內6小時。（示意圖/unsplash@impulsq）

直到清晨6時左右 男子成功脫困：

唐男原以為檢查很快就會開始，沒想到半小時後仍無動靜，他先後多次呼喊「怎麼還沒做完」、「有沒有人」、「醫生在不在」，但始終無人回應。由於聽到磁力共振設備仍在運轉，他擔心自行移動可能帶來危險，只能躺在機器上不斷呼喊，累了就稍作休息再繼續喊。

直到清晨6時左右，唐男聽到檢查室外有動靜，再次呼喊後終於被發現。原來是清潔人員前來打掃，隨即通知保全和醫護人員，將他從設備上解開。

根據院方紀錄顯示，其實唐男的檢查約10多分鐘就已完成，出包醫生說，她當時將唐男固定好，因急著處理其他工作先離開，並在系統記錄檢查完成，同時告知接班同事，患者仍在設備上，豈料對方交接後忘記此事，導致唐男受困達6小時。事發後院方已向唐男致歉，而唐男要求賠償，雙方金額仍未談攏。

