7旬翁花6萬醫陽痿卻「縮水6cm」　索賠竟敗訴　惟去診所掟蛋洩憤

台灣高雄市一名74歲戴姓老翁想要重振雄風，到某知名泌尿科求診並砸了大錢做人工陰莖植入手術，沒想到術後不如預期，甚至縮水6cm，氣得提告診所。案經審理，戴翁證據不足吞敗，如今他氣不過來到診所丟擲雞蛋，卻疑似跑錯診所洩恨，現在被依強制（恐嚇）、公然侮辱等罪嫌函送地檢署偵辦。



不滿手術結果「縮水」又輸官司

據了解，戴翁在2023年2月前往泌尿科診所治療勃起障礙，醫師建議他動手術植入人工陰莖。為了重振雄風，他花費23萬5000元（台幣，下同，約6萬港元）做手術。怎料術後卻發現，原本勃起時生殖器長度是18cm，未勃起長度為12.5cm，現在勃起長度卻「變短」剩下12.5cm，縮水6cm。

台灣高雄市一名74歲戴姓老翁想要重振雄風，到某知名泌尿科求診。（TVBS）

不甘砸大錢重振雄風卻越縮越短，氣得提告要求診所還他23.5萬元醫藥費，加上精神慰撫金30萬元（約7.5萬港元），共53萬5000元（約13.5萬港元）。案經審理，法官認為手術前沒有測量戴男的陰莖長度，也沒有拍照，因此證據無法證明手術導致陰莖縮短，判敗訴。

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阿公蛋洗卻「砸錯診所」洩恨遭法辦

手術不如預期，民事求償又吞敗！戴翁氣不過曾在5月22日到該診所丟擲雞蛋，沒想到5月25日又故技重施。警方調查後，將他依涉強制（恐嚇）、公然侮辱等罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。

無辜被波及診所回應

遭波及的泌尿科診所回應，戴姓老翁從未至診所就醫，非該起醫療訴訟之當事機構。該事件純屬戴男毫無事實根據之單方面外部滋擾，絕無任何醫療糾紛。診所目前已完成相關搜證並正式提告，全力捍衛醫護人員安全與就醫環境。

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