75億元福建水電站偷工減料　官方：基本屬實，3企業被罰近2千萬

2025年11月，總投資近75億元（人民幣，下同）的福建永安抽水蓄能電站下水庫工程，被曝存在偷工減料問題，如錨筋樁長度嚴重不足、注漿不飽滿，引發社會廣泛關注。

據新華社報道，周三（1月14日），國家能源局福建監管辦公室就事件發布通報稱，偷工減料相關問題基本屬實，並對中國水利水電第三工程局有限公司、福建閩投永安抽水蓄能有限公司、浙江華東工程諮詢有限公司（監理單位）分別發出《行政處罰決定書》，罰款金額分別為1873萬元、5萬元、100萬元。



通報稱，永安抽水蓄能電站項目位於福建省永安市小陶鎮，總裝機容量120萬千瓦、總投資74.96億元，建設單位為福建閩投永安抽水蓄能有限公司（以下簡稱「永安抽蓄公司」）。建設內容主要包括上水庫、下水庫、輸水發電系統等。

其中，下水庫工程施工標中標單位為中國水利水電第三工程局有限公司（隸屬於中國電建，以下簡稱「水電三局」），中標價4.6億元。水電三局又將下水庫的壩肩邊坡支護工程分包給陜西旭峰建設勞務有限公司（以下簡稱「陜西旭峰公司」），分包價0.28億元。此前被曝偷工減料的就是下水庫壩肩邊坡支護工程的一部分，上、下水庫大壩主體尚未開工。

工人在徒手將兩根長度約兩米的鋼筋插入孔洞。（每日經濟新聞）

事件被曝光後，當局即時針對相關單位落實項目監管制度、執行技術標準規範情況等關鍵環節開展核查。通報指，永安抽水蓄能電站項目下水庫壩肩邊坡支護工程偷工減料相關問題基本屬實。施工單位水電三局存在現場管理缺位、未按圖紙施工等問題，在關鍵工序作業時，質檢人員未全程在場管理；同時還存在未經建設單位認可分包工程等違法分包問題。

監理單位浙江華東工程諮詢有限公司（隸屬於中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司，以下簡稱「華東諮詢公司」），存在對工程質量監理責任落實不到位，執行監理制度不嚴格，未按照相關規定對部分關鍵工序實施全過程旁站監理等問題。建設單位永安抽蓄公司存在現場管理不嚴格等問題。

通報指，本工程下水庫大壩採用混凝土面板堆石壩，尚未開始大壩主體施工。下水庫壩肩邊坡存在的部分錨筋樁、錨桿鋼筋長度不足、焊接不規範、注漿量不足等問題將影響支護效果，可能導致邊坡失穩。其中，左岸壩肩為岩質邊坡，完整性較好，極端工況下可能有個別岩塊掉落；右岸壩肩以全風化基岩邊坡為主，穩定性相對較差，極端工況下可能發生約1000立方米的塌方，大部分塌方體將堆積在壩肩公路上，導致場內交通道路受阻等。中國電建正在組織施工單位制定整改方案，對存在的問題進行徹底整改，確保邊坡穩定。

大壩示意圖。（新華社）

而針對永安抽水蓄能電站項目存在的違法違規違紀行為，國家相關部委和福建省已依法依規進行嚴肅追責問責，水電三局、華東諮詢公司多名負責人被撤職、撤銷黨內職務處理，以及降職處理或政務、黨紀處分。

目前，中國電建已組織所屬參與抽水蓄能工程建設的單位全部停止作業，開展排查整頓。福建省正在組織對全省抽水蓄能電站建設工程開展排查。國家能源局正在組織對全國其他地方的抽水蓄能工程開展安全質量集中整治，指導開展抽查檢查，重點查處類似相關問題，確保各地建設工程質量安全。