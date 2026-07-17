71歲白髮嫲嫲跳4米深河救人　搏鬥半小時拖回男子「事了拂衣去」

近日，在安徽淮北濉溪縣，沱河路新濉河大橋邊，一名男子突然落水，一位路過的「白髮嫲嫲」聽到呼救後，當即跳入水中救人。



當天傍晚，不少市民正在河邊散步納涼，這時，突然有人呼救，一位男子突然落入河中。男子在水裏不斷掙扎，情況十分危急，一名正在旁邊散步的「白髮嫲嫲」聞聲衝到岸邊，拿起岸邊救生圈便跳入河中，奮力遊向落水者。

一名男子突然落水，一位路過的「白髮嫲嫲」聽到呼救後，當即跳入水中救人。（央視新聞）

男子突然落水，路過的「白髮嫲嫲」聽到呼救後，當即跳入水中救人：

+ 5

時值汛期，新濉河水位上漲，河心深度達三四米，落水者困在河心，離岸較遠，「白髮嫲嫲」努力游到對方身旁後，一把抓住他的手臂，使出全身力氣向岸邊拖拽，將落水者帶到淺水區。最終，在岸邊市民的協助下，兩人先後被拉上岸，全程用時近半小時。

確認落水者暫無生命危險後，「白髮嫲嫲」簡單整理下浸透的衣服，便悄悄離開了，很快，民警趕到現場，為了找到見義勇為的老人，警方調取公共視頻、走訪現場群眾，還在官方短視頻平台，發布尋人視頻。

視頻迅速在本地傳播開，老人的哥哥刷到後，認出了妹妹，隨即聯繫警方，救人不留名的「白髮嫲嫲」劉德芳，終於被找到了。

劉德芳今年71歲，濉溪人，平日裏就是個「熱心腸」，鄰里有難處時，她總會主動幫忙，直到警方通過線索找到她時，家人才知道她跳水救人的經歷。

說到救人，劉嫲嫲坦言，當時情況太危急：

聽見喊叫『有人掉水裏了』心裏一緊，就想着趕緊下去救人，我開始以為掉河裏的是個孩子，所以心裏特別急，哪有時間考慮危險不危險。

對於救人後默默離開，劉德芳說這只是一件普通的小事，沒有告訴家人，也怕他們擔心「人命關天，換誰都會伸把手。」得知劉德芳救人事蹟後，家人除了驕傲外，也感到後怕，劉德芳的女兒表示，雖然母親的身體一直很好，也會游泳，但畢竟也是年逾古稀，如有閃失，後果不堪設想。

目前，濉溪縣委政法委已認定，劉德芳的救人行為為見義勇為，為劉嫲嫲點贊！

延伸閲讀：內地大叔捨命救墮海男 巨浪拍打狂撞礁石滿身傷 獲救者跪地感謝