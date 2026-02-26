數名遊客墮冰湖險釀慘劇 景區發聲：事發地未開發 曾有4人失聯
撰文：吳真銘
出版：更新：
2月25日，雲南德欽縣梅里雪山景區雨崩冰湖，數名遊客走上湖面的冰塊後先後落水。現場影片顯示，遊客走上湖面冰塊後欲返回岸邊，但邊緣的冰塊較薄，至少有4人先後踩破冰塊落入湖中。梅里雪山景區工作人員介紹，事發地為未開發區域，禁止遊客進入。
《極目新聞》報道，有影片發佈者稱，這塊巨大的浮冰是移動的，一開始緊貼著岸邊，所以遊客們輕鬆走了上去。後來浮冰往湖心漂浮，遊客無法原路返回，只能冒險去踩薄冰，結果落水。
2月26日，梅里雪山景區工作人員介紹稱，前一天的確有幾名遊客從冰上落入湖中，均已安全上岸。事發地為未開發區域，不向遊客開放，景點附近貼有多條提醒和警告，但仍有部份遊客不聽勸阻。
上述工作人員還介紹，2月9日，有4名遊客擅自進入未開發的雨崩神湖探險，結果全都失聯。當地相關部門組織數十人進行搜救，於11日才將4人全部找到，產生的救援費用由當事人自行承擔。
