留下買路錢？《給阿嬤的情書》取景地遭私人收費　影迷打卡交10元

近期內地電影《給阿嬤的情書》爆火，截至5月30日總票房突破13億元（人民幣，下同）。影片爆紅也讓揭陽、潮州、汕頭等多處取景地成為影迷熱門打卡點。然而，影片中「裕豐銀信局」的實景拍攝地——汕頭市金平區萬安街3號陶芳酒樓舊址，卻被遊客爆出遭遇私人違規收費，要支付10元才能進去打卡拍攝。



5月30日，汕頭市金平區永和社區相關負責人回應，陶芳酒樓舊址房產歸屬當地房管所（公有資產），並非私人資產，任何人私自向打卡拍照遊客收費的行為均屬違規。



影片劇照。（微博@電影給阿嬤的情書）

影片中「裕豐銀信局」的實景拍攝地——汕頭陶芳酒樓舊址。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，一名重慶遊客稱，她被電影吸引於5月25日前往陶芳酒樓舊址打卡，不料在建築二樓的樓梯位置，被一名中年女子攔截。該女子既無出示任何收費資質證明，亦無法提供發票，卻提出上樓拍照每人要交10元。為了順利打卡，這名遊客無奈選擇息事寧人，透過手機掃碼支付兩人共10元費用才得以上二樓打卡拍攝。

另外還有網民｢Gary｣也在社交平台發帖附和，指自己也在同一地點被一名女子「擺了個板凳就說拍照要收錢」，在表示收費不合理後，對方便不再阻攔。但｢Gary｣就直言，該處建築樓內灰塵堆積、光線昏暗，簡陋的收費方式讓人感覺「吃相難看」。

重慶遊客支付10元才被允許上樓拍照。（上游新聞）

陶芳酒樓舊址內部環境。（廣東省住房和城鄉建設廳）

據了解，陶芳酒樓始建於20世紀20年代，由洋務運動先驅丁日昌曾侄孫丁子久創設，因該建築融合中西風格，主體為四層磚混結構，是汕頭開埠後中西合璧僑商建築的典型代表，於2016年被列為汕頭市第一批歷史建築。

針對遊客反映的收費情況，汕頭市金平區永和社區相關負責人直言「此類行為嚴重破壞汕頭整體文旅形象，簡直是一顆老鼠屎壞了一鍋粥。」

負責人稱，陶芳酒樓舊址房產歸屬當地房管所，並非私人資產。四樓目前僅有一名由房管部門直接管理的長期高齡租戶，任何人私自向打卡拍照遊客收費的行為均屬違規。

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該負責人還表示，接到相關投訴後，已聯合派出所、執法中隊、市場監管等多部門開展巡查甚至跨片區抽調「生面孔」執法人員，喬裝成遊客暗訪，但一直未能查獲現行。他強調，這種向遊客私自收取費用的行爲，嚴重破壞了汕頭好不容易建立的文旅形象。

另外，當地社區也稱，對於重慶遊客反應的亂收費情況，已着手跟進調查。