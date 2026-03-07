廣東江門赤坎古鎮「自我檢討書」瘋傳　超誠實細數管理錯處反獲讚

這是我見過的最有意思的一封檢討書。在朋友圈刷屏也正是因為有意思，有一種值得反覆咀嚼的味道。



廣東江門赤坎古鎮為春節期間服務有瑕疵給廣大朋友寫了一封檢討書。《春節期間，赤坎做錯了什麼？》，乍一看這很像一個行業專家深度糾錯的文章標題，然而發布者恰恰是赤坎古鎮自身。自己揭自己的短，這種出人意料的反向操作，製造了懸念，吊足了胃口，達成了戲劇衝突中常見的張力。

廣東赤坎古鎮寫「檢討書」自揭短處▼▼▼

於是人們閲讀。很快又發現，這還真不是標題黨。它條分縷析地自揭春節期間古鎮接待方面的四大槽點，包括服務態度、感覺人太多、看演出預約麻煩、秩序不好等。文章對這些槽點進行了逐一回應，坦承服務及溝通意識確實不到位，安保管理確實不夠嚴格，對劇場紀律宣貫不足等。

文章以四個「對不起」的句式分別為四個槽點進行了「總結陳詞」，檢討誠意滿滿卻不顯凝滯，反而有着某種輕盈而不輕佻的靈動。

輕盈是因為「一定嚴肅處理」「馬上優化秩序和管理」的決心和行動。事實上，赤坎古鎮在這個假期人氣十足收穫滿滿，「廁所真乾淨」「票價很值」「一定會再來」的留言在評論區比比皆是。只是，再好的項目，無論自評還是他評，都不應打滿分，滿分就像一個封閉的圓，圓不會再有延展、再有空間。赤坎古鎮掏心掏肺地檢討自己的不足，正是對這一辯證法的深刻體認。

除了「自曝其短」，檢討書還隱藏着諸多「微言大義」。比如，在行文中它一直稱遊覽者為朋友，「坎很少稱呼大家為遊客，因為我們的牽絆，遠不止於此。」這契合了「有朋自遠方來，不亦樂乎」的古典倫理。遊客兩字，帶着一種淡淡的疏離感，他來了，他走了，他始終只是一個過客，一個陌生人。而朋友這個稱呼，温暖感性，它拉近了彼此的距離，營造了共同的體温，「朋友一生一起走，那些日子不再有」，一聲聲朋友，讓個體在古鎮的時間和空間裏，獲得了更多的存在。

行文中敘述者自稱為「坎」。不知道為什麼，「坎」這個稱呼總讓我腦海裏不由自主地浮現出一個淳樸少年的形象，儘管事實上這是一個歷史悠久的古鎮。較之赤坎古鎮將如何如何這樣的表達，「坎」在想什麼、「坎」要怎麼做無疑更能引人共情，因為在這樣的語境下，「坎」已經有了人格化的特徵，而不僅僅是一個冰冷的地名。

我們說「微言大義」，還在於「坎」踏雪無痕的「廣告植入」。「坎」在檢討之後不忘介紹景區停車場的擴建、對百年建築的搶救式修復、介紹春日主題活動，等等。我們很少看到這樣不招人煩的植入，原因大概還是因為「爭辯失誤、虛構滿分並無意義」這樣的話着實打動人心。

一言以蔽之，「坎」的這封檢討書，別開生面，它不迴避運營中存在的客觀問題，卻在娓娓道來中把檢討書變成了一封寫給大眾的情書。顧隨曾說，情書最是難寫，情書寫得好的，多不可靠。「坎」的這篇長文，並不是通俗意義上的情書，但現實中的戀愛男女，沒準也真能從中受到啟迪——一味說什麼「一個是閬苑仙葩，一個是美玉無瑕」，那真的不一定管用。

