黑龍江老人院火災釀5死4傷 曾因消防安全問題被罰
撰文：許靖雯
出版：更新：
《央視新聞》報道，黑龍江齊齊哈爾市建華區人民政府發佈通報稱，2月2日15時許，當地建華區一家養老院發生火災，事故造成5人遇難，4人受傷入院。火災原因正在調查中。
通報指，火災發生後，消防、應急、衛健等部門迅速趕赴現場開展救援，15時19分，現場明火被撲滅。
據《新京報》報道，有目擊者稱，事發當日下午，他在現場看到有濃煙冒出，隨後多輛消防車趕到現場，有老人被救護車轉運送醫。涉事養老院「芳華頤養」成立於2019年，主要業務是為老年人提供生活照料、醫療康復護理、精神慰藉、文化娛樂等服務。
涉事養老院「芳華頤養」曾因消防安全問題被處罰。2023年8月，該養老院東北部疏散樓梯間內設置電梯、北部室外樓梯處放置空調外機，均構成佔用疏散通道的違法行為，被建華區消防救援大隊處以5100元人民幣罰款。
