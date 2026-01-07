汕頭市場火災至3孩童死亡　鋪面違規住人　電路故障致可燃物蔓延

去年6月10日，廣東汕頭市潮南區一個市場鋪面發生火災，造成3人死亡。時隔半年，1月6日，汕頭市政府公布事故調查報告，顯示3名死者居住在商鋪閣樓內，缺乏安全疏散條件，火災發生後，因未能及時逃離火場不幸遇難。據《大風新聞》此前報道，3名死難者是未成年幼童。



去年事發後，潮南區應急管理局通報，下午1時許，潮南區峽山街道西溝村一市場內鋪面發生火災，明火於2時40分撲滅，起火造成3人死亡。

當時內媒《大風新聞》曾報道稱，有知情人士表示，不幸遇難的是3個孩子。遇難者親屬證實，3個孩子住在鋪面閣樓，一層是賣貨的鋪面，二層是居住的閣樓。西溝農貿市場里集中了20多家賣糧食的鋪面，大火是從前面的幾家鋪面燒過來的，孩子一家是在最後面的鋪面。事發時，孩子的母親外出買藥，其中一名男孩曾求救大伯，但5分鐘後大伯趕到時，火已將鋪面燒毀。

1月6日，汕頭市政府在官方網站發佈事故調查結果。公告表示，「6·10火災」造成3人死亡，過火面積及受損建築面積2500平方米，直接經濟損失353.37萬元。

經調查，綜合認定造成事故的直接原因是，詹某居經營的A22號商鋪內距A21號與A22號商鋪之間的隔墻2.7m-3.7m、距A22號商鋪東北側隔墻0.8m-2.3m區域的電氣線路故障引燃周邊可燃物蔓延成災。

報告認定，商鋪存在違規住人問題。被困人員所在A17-19號商鋪內違規設置人員住宿場所，人員居住在商鋪閣樓內，缺乏安全疏散條件。火災發生後，火勢發展迅猛，未能及時逃離火場。

此外，商鋪採用易燃夾芯彩鋼板分隔。違規搭建的市場商鋪之間未採用實體墻進行物理分隔，違規採用易燃夾芯彩鋼板作為分隔材料，分隔不徹底，防火防煙性能差。火災發生後，易燃材料加速火勢擴大蔓延，且產生大量高溫有毒濃煙，增加人員疏散逃生和救援工作的困難。

公告指出，西溝經濟聯合社作為西溝村農貿市場經營單位，日常管理混亂，市場商戶用火用電不規範，存在電線私拉亂接、使用大功率電器、存放不少液化石油氣瓶、通道上違規停放電動自行車等問題隱患。且未及時對違規住人情況進行勸阻和處置，安全投入不足，未按要求配置安全設施。

針對此起事故中相關部門存在問題，以及由此涉及有關公職人員履職問題的，建議按管理權限由汕頭市、潮南區或其他部門單位紀檢監察機關對其單位和有關公職人員依紀依規開展調查處理。