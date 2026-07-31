網傳驢友五台山徒步遭雷擊心跳停　景區：已送醫無明顯外傷

7月31日，網傳消息指戶外運動人員（俗稱「驢友」）在山西五台山景區徒步期間被雷擊中，多名身穿戶外裝備的人士倒地不起，甚至有年長驢友心臟驟停。對此，五台山風景名勝區管委會工作人員證實，已第一時間派人上山救援，傷者送院時生命體徵平穩，景區目前已封閉台頂區域，禁止人員進入。



網傳消息指戶外運動人員（俗稱「驢友」）在山西五台山景區徒步期間被雷擊中。（互聯網圖片）

有身穿戶外運動裝備的「驢友」躺在地上一動不動。（互聯網圖片）

多名披着雨衣的「驢友」在山路上艱難地行走。（互聯網圖片）

據網上流傳的微信群圖片信息，事發時天降暴雨，身穿戶外運動裝備的「驢友」躺在地上一動不動，有人說「和我一起紮營的朋友被雷劈到了」、「還有好幾個也被劈到」、「年齡大的已心臟驟停」，另外多名披着雨衣的「驢友」在山路上艱難地行走。據聊天記錄顯示，當時的聊天時間是31日下午1時47分。

據《揚子晚報》報道，五台山風景名勝區管委會回應媒體問詢時，其工作人員表示，事件在調查中，已第一時間派人上山救援，「人在送到醫院的時候，生命體徵是平穩的，沒有明顯外傷。具體人數不清楚，目前台頂區域已經禁止進入，後續會發佈官方通報。」

多名披着雨衣的「驢友」在山道上艱難地行走。（互聯網圖片）

7月31日下午，五台山遊客服務中心發佈《關於全局禁止台頂徒步的公告》，指五台山景區已進入主汛期，氣象部門預測7月31日至8月7日將有大範圍強對流及降雨天氣，極易引發雷擊、失溫、山洪及泥石流等災害，嚴禁任何個人和團體進入台頂區域，強行闖入者遇險救援費用自理，造成事故、植被損毀的自行擔責並接受行政處罰，情節嚴重者依法追究刑事責任。