河南員工嫌單親母丟人禁參加婚禮　｢最愛派錢老闆｣當場辭退引熱議

7月21日，素有「最愛發錢老闆」之稱的河南省礦山起重機有限公司創始人崔培軍自曝，自己企業一員工嫌棄母親，不讓她參加婚禮，而被他當場辭退，相關話題衝上內地熱搜。



員工嫌棄母親結婚不讓她出席 被老闆當場辭退

據媒體報道，7月21日，河南省礦山起重機有限公司啟動員工子女暑期專項實習培訓，此次培訓共招聘了331名學生。

河南老闆崔培軍開除不孝順母親的員工，引發網友正反意見討論。（翻攝自《閃電新聞》）

河南「最愛發錢老闆」當場辭退「不孝順母親」員工：

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培訓啟動儀式上，企業創始人、黨委書記崔培軍動情地向現場學子們講：「回饋父母，孝敬父母，這是天經地義之事，做人之根本。」

開班第一課，不講技術，不講經營，不講效益，更不講如何賺錢——只講一件事：如何做人，如何孝敬父母。一個人若連最基本的孝道都守不住，便不配贏得企業與他人的尊重。

他在現場說，公司曾有一名員工，結婚的時候不讓自己的母親參加婚禮，嫌母親給自己丟人。他得知後當場發怒，直接對那名員工說：「你兩歲就沒了父親，你對你娘就這樣？」於是馬上將這名員工辭退。

事後，這名員工意識到工作難找，而自己在公司待遇優厚，便跑到崔培軍辦公室下跪認錯，希望能再給一次機會。但崔培軍並未鬆口，明確表示：「我說我看不起你，對不起，你必須走。」

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而這名員工的母親在車間退休後，被崔培軍安排到後勤崗位，工資不變。

據了解，崔培軍深耕實業多年，始終以孝義治企、厚待職工，素有 「最愛發錢老闆」 之稱。他堅持將企業大量收益回饋員工，年會動輒發放數千萬元（人民幣，下同）現金年終獎。

除了厚待職工，崔培軍還設立助學基金會，常年資助員工子女與困難學子，以實打實福利踐行孝善理念，把體恤員工家庭落到實處。

該企業於7月18日發布了《關於開展員工子女暑期專項實習工作的通知》，員工子女暑期專項實習周期為1個月。公司將按月發放實習津貼，標準為4000元/月，免費提供就餐，外地員工子女提供免費住宿，公司統一配發勞保用品。

網友熱議：

對此，大部分網友非常認可企業文化，職場上能力可以培養，但品行很難改變。該員工的行為和企業核心價值觀完全相悖，辭退是維護企業文化的正常管理手段。

但還有些人指出，企業可以倡導價值觀，但孝道屬於個人道德範疇，若員工本職工作無失誤，企業僅因此開除，或侵犯勞動者權益。