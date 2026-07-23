瑞幸乳酸菌美式回歸配套百億活菌飲筒爆紅　多門店售罄功效引熱議

近日，瑞幸咖啡重推經典「乳酸菌美式」，配套全新研發、內含百億益生菌的專屬飲筒意外走紅登上熱搜，吸引大批消費者搶購，不少門店更出現飲筒庫存告罄情況。這款特色飲筒在社交平台掀起兩極討論，有人誇讚獨特風味，亦有網民質疑胃酸環境下活菌難以起效。



瑞幸咖啡重推經典「乳酸菌美式」，配含全新專屬飲筒。（微博）

瑞幸咖啡重推經典「乳酸菌美式」，配含全新專屬飲筒。（小紅書）

百億活菌飲筒設計獨特 宣傳「邊喝邊補益生菌」

綜合內媒《都市快報》、《北京商報》報道，7月23日，「瑞幸活菌吸管火了」話題登上微博熱搜。據了解，瑞幸咖啡此次重新推出的「乳酸菌美式」，配套一根百億活菌飲筒，其採用獨立密封包裝，筒內裝有乾燥益生菌顆粒，兩端設濾網，使用時咖啡流經溶解顆粒。

瑞幸咖啡此次重新推出的「乳酸菌美式」，配套一根百億活菌飲筒，筒內裝有乾燥益生菌顆粒。（小紅書）

瑞幸咖啡此次重新推出的「乳酸菌美式」，配套一根百億活菌飲筒，筒內裝有乾燥益生菌顆粒。（小紅書）

瑞幸咖啡小程序介紹為「神奇的百億活菌飲筒邊喝邊補益生菌」，旁邊標註「專利好菌株含BC99明星菌」，每支活性益生菌≥100億CFU。宣傳語下方還註明了多段提示，涵蓋不適宜人群、儲存注意事項，以及對應菌株的發明專利信息等，例如「本飲品嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女和腸胃敏感者不宜飲用」「建議根據標籤標示貯藏條件保存產品，貯藏條件變化可能導致活菌數減少」。

瑞幸咖啡小程序介紹為「神奇的百億活菌飲筒邊喝邊補益生菌」。（瑞幸咖啡小程序）

據悉，瑞幸咖啡早於2025年就推出乳酸菌美式，但當時並無配套活菌飲筒。該飲筒推出後吸引大量網民購買。據悉，部份門店已出現售罄情況。7月22日，瑞幸咖啡官方發布通報稱，新一批活菌正在培養，預計24日起售罄門店陸續恢復該飲筒供應。

多地門店飲筒快速售罄，官方發佈，新一批貨品將由24日起陸續補貨上架。（小紅書）

網民質疑益生菌實效 業界分析：活菌效果因人而異

百億活菌飲筒爆火後，社交平台湧現大量消費者真實體驗，評價兩極分化，不少消費者稱讚其風味獨特，「入口帶優酸乳般酸甜感，中和咖啡苦澀。」但亦有顧客表示風味平淡，僅一開始有輕微乳酸香，菌粉融開後和普通美式分別不大。

瑞幸咖啡重推經典「乳酸菌美式」，配含全新專屬飲筒。（小紅書）

更大爭議點落在益生菌功效上，不少網民表示「已嚴肅品鑑，不過乳酸菌在咖啡這個ph里是不是陣亡一大半了」「這種菌要冷藏才能存活」「粉末狀的可以常溫，是經過處理的」「估計只是增加風味吧，指望他能改善體內腸道等菌群，胃酸那麼低的ph不知道能存活多少呢」。

該飲筒引發網民熱議。（微博）

該飲筒引發網民熱議。（微博）

中國食品產業分析師朱丹蓬指出，瑞幸這款活菌飲筒精準結合咖啡熱潮與全民養生需求，完美契合年輕消費群「飲品兼顧功能性」的消費趨勢，因此快速出圈。朱丹蓬表示，益生菌經胃部消化後產生的實際作用個體差異極大，最終成效會受消費者腸道基礎狀態、體質、日常飲食習慣等多項因素影響，不能一概而論。