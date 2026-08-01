清華丘成桐班清退2成人包括數學奧林匹克金牌得主　有人僅考28分

由國際知名數學家丘成桐擔任院長的清華大學求真書院，被視為內地頂尖數學人才的培養基地。然而，該院2026級預科班最近被爆出約20%學生因未通過考核被「清退」，且比例接近預科班總人數的20%，遠超往屆，其中有學生只考了28分。事件隨即引發網絡熱議，外界質疑「拔尖式」數學人才選拔弊病，讓被清退學生被貼上「水貨」「假天才」標籤，至有人因此升學出路中斷。



求真書院舉行「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」2022級預科班開班儀式。（清華大學求真書院官網）

清華大學講席教授、求真書院院長丘成桐。（清華大學求真書院微信公眾號）

據《中國新周刊》報道，清華大學求真書院的「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」（簡稱「領軍計劃」），面向全球初三至高三學生選拔數學尖子，每年招生不超過100人。入選者先進行預科培養，通過考核後可免高考直升清華，接受「3+2+3」本博貫通培養。

據多名學生透露，2026級預科班學生於今年2月入學，6月中旬進行數學分析、代數及物理三門核心課程的期末考試。與往年不同的是，本屆特別增設了論文匯報與作業題現場講解，旨在檢驗學生是否獨立完成作業，防止藉助AI代做。

最終考核結果顯示，近20%的預科生未能達標，當中甚至包括全國中學生數學奧林匹克競賽（CMO）的金、銀牌得主，清退預科生人數明顯多於往屆。7月10日，丘成桐回應媒體時坦言：「大部分人考了80分，居然有幾個學生考28分、30分。」

面對清退結果，多位求真書院學生指出，書院不少管理規則並無明確公開的書面文件，部分要求僅透過口頭傳達，「預科生知道存在淘汰可能性，但並不清楚具體在什麼情況下會被淘汰。」一些學生家長也難以接受，並指院方領導曾表示淘汰率非常低，「除非孩子完全不上課、不交作業、不學習」。

清華大學求真書院師生遊學。（清華大學求真書院）

此外，第二次補考採用了難度較低的高考數學試卷，隨後網絡流傳「補考數學高考試卷均分僅110分」的說法，擬被清退學生因此被貼上「水貨」「假天才」等標籤，令一些學生承受巨大輿論壓力。有學生指出，高考數學與大學預科知識存在錯位，部分年齡較小的學生並未系統學完高中課程，難以準確反映其真實數學潛力。

同時，這次風波亦揭露應試培訓對拔尖選拔的衝擊。據悉，2023年前後，針對備考「領軍計劃」的培訓機構迅速興起，譬如一對一試課每小時收費高達1200元（人民幣下同），寒暑假集訓一周收費4000元至5000元。這類培訓引發了「過擬合」質疑，既指部分學生靠大量刷題和應試技巧熟悉考試規律，順利考入預科班，卻未必具備真正的數學天賦。

雖然求真書院在2025年8月發聲明，強調從未授權或與任何機構合作開展培訓，嚴禁師生參與授課，但有求真書院學生透露，有人通過「領軍計劃」後，會回到培訓機構教書。

對於被清退的學生而言，由於長期備考領軍計劃，在花費時間回歸到高考則變得極為困難。亦有未通過預科考核的學生被准許重新參加下一屆領軍計劃選拔，但其中部分學生並不接受。

中國科學院院士湯濤表示，在真正高水平的數學拔尖人才選拔中，刷題很難起到決定性作用，當前更重要的是為優秀學生提供適合的成長環境。丘成桐則表示，領軍人才培養是一條艱難之路，若讓未達目標學生進入書院，對學生未來及其他同學均不公平。