國際數學家大會｜北京大學14位教師校友受邀作報告　創歷史新高

2026年國際數學家大會（International Congress of Mathematicians，ICM）的開幕式上，第二十一屆菲爾茲獎得主名單公佈，王虹、鄧煜雙雙獲獎，這是中國籍數學家首次獲此榮譽，中國也成為亞洲首個同一屆誕生兩位菲爾茲獎得主的國家。據「北京大學」微信公眾號消息，在本屆ICM上，有14位北大教師和校友受邀作報告，創下人數新高。



在本屆ICM上，有14位北大教師和校友受邀作報告，創下人數新高。（「北京大學」微信公眾號）

7月23日，在美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國數學家鄧煜獲得菲爾茲獎。（新華社）

7月23日，在美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國數學家王虹獲得菲爾茲獎。（新華社）

據悉，國際數學家大會始自1897年，是國際數學界規模最大也最重要的會議。大會中共有約200位數學家受邀作學術報告，分享在各自領域中取得的重要成果及進展，代表著數學界當前最高水平。

「北京大學」微信公眾號消息指出，在本屆ICM上，有14位北大教師和校友受邀作報告，創下歷史新高。分別是北大教師陳松蹊、袁新意、孫鑫、謝俊逸，北大校友朱永昌、徐峰、魯劍鋒、林霖、鄧煜、唐雲清、王虹、張瑞祥、沈俊亮、莊梓銓。

自1990年田剛院士受邀在第21屆國際數學家大會作45分鐘報告以來，北京大學已有32位數學學科教師及校友作大會報告。（「北京大學」微信公眾號）

文章介紹稱，自1990年田剛院士受邀在第21屆國際數學家大會作45分鐘報告以來，北京大學已有32位數學學科教師及校友作大會報告。2026年國際數學家大會，北大數學14位教師和校友作邀請報告，創下歷史新高。