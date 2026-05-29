家長跟豆包AI建議每餐餵嬰兒60ml奶？公司：正常情況不會給該建議

內媒報道，近日，廣西南寧一對夫婦按照豆包AI的要求，嚴格按每次60ml的奶量餵養滿月的孩子，結果孩子哭鬧不止，直到送醫複查，被醫生告知餵養方式錯誤，才發覺不對勁。5月28日，豆包官方回應，經過多輪測試，正常情況下不會給出 「滿月嬰兒每頓只餵60ml」的建議，且患者家屬就診時，未提供對話的相關內容，「家長聽豆包給嬰兒每天只餵60ml奶」為謠言。



家長嚴格按照豆包建議控制餵奶量 醫生：體重一斤沒長

內媒《紅星新聞》報道，阿強（化名）夫婦的寶寶出生後曾因黃疸住院，夫妻倆對孩子的健康格外謹慎。隨著孩子滿月，阿強夫婦發現孩子時常哭鬧，他們便在網上查閱學習育兒的方法。

新生兒科主任醫師曾貴祥表示，滿月寶寶正常單次奶量可達到80-100ml，阿強夫婦的餵養量遠達不到生長需求，「由於餵養量達不到，寶寶的體重一斤沒長」。（紅星新聞）

阿強夫婦根據豆包建議，嚴格控制每頓只給孩子餵60ml奶。家裏老人勸說多餵無果，兩人仍堅持按照豆包給出的標準執行。5月下旬，夫妻倆帶孩子到南寧市婦幼保健院複查黃疸，新生兒科主任醫師曾貴祥表示，滿月寶寶正常單次奶量可達到80-100ml，阿強夫婦的餵養量遠達不到生長需求，「由於餵養量達不到，寶寶的體重一斤沒長。」

豆包回應：正常情況下不會給出該建議

5月28日，豆包就此事回應稱，經過多輪測試，正常情況下，不會給出 「滿月嬰兒每頓只餵60ml」的建議。（微博@豆包官方）

5月28日，豆包就此事回應稱，經過多輪測試，正常情況下，不會給出 「滿月嬰兒每頓只餵60ml」的建議，且會在回覆中給出每日總奶量，提示家長關注嬰兒後續反應，並建議及時諮詢醫生。豆包表示，其他主流大模型也給出了類似的建議。

豆包官方稱，根據醫生反饋，患者家屬未提供與豆包對話的相關內容，也未說明豆包是否給出每日總餵養量的建議。由於無法還原當時的具體提問、上下文和完整回答，可能存在理解偏差。

官方還表示，將持續提升大模型在垂直領域的準確性。同時，大模型生成的內容僅供參考，不能替代專業醫師的診斷與治療建議。

網民：使用AI時要「貨比三家」

事件引發網民熱議。有人認為使用AI時應該「貨比三家」，「有時候AI就是順嘴胡說，你一質疑，它馬上就順著你說，根本都達不到答疑解惑的目的，還容易誤導人」「實在沒地方問，需要審慎答案的時候，我會起碼問三家AI再做抉擇」「使用專家模式，一個給出結果後用另一個AI驗證真偽」。也有人力挺豆包，「豆包對回答醫療相關的問題都很謹慎的，而且都會強調要以醫生的判斷為準」「支持及時澄清，醫療問題還是要看完整上下文，不能斷章取義」。