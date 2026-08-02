瑞幸店員奶油發泡器對嘴喂食　山東門店登熱搜惹議　客服：將核查

內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡的山東濟南一間門店，近日因員工在店內嬉戲引發風波。內地網絡日前流傳一段影片，顯示兩名身穿瑞幸工作服的店員，在後台操作台前使用店內的奶油發泡器（奶油槍）互相喂食打鬧，被網民質疑食安監管不嚴、令人不適。事件更在今日（2日）登上內地微博熱搜第一。



瑞幸官方客服表示已將情況轉交相關部門核查，有涉事門店員工則指出，使用奶油槍對嘴噴屬違規操作。



瑞幸員工用奶油泡發器對嘴餵食，引發食安熱議。

瑞幸員工用奶油泡發器對嘴餵食，引發食安熱議。

8月1日晚，一則疑似瑞幸門店店員用奶油發泡器互相喂食嬉戲的影片在網絡上被大量轉載。影片畫面顯示，涉事兩人身穿瑞幸工作服，背景為門店廣告牌及後台操作台。影片字幕寫著「吃飽喝足再下班」，其中一人手持奶油發泡器向另一人的嘴裏噴射奶油，期間兩人更對着鏡頭「比耶」。

影片在網絡引發熱議，更登上今日微博熱搜第一。有網民猜測拍攝時間應為下班時段，且設備未實際接觸到嘴部，認為僅屬「玩梗過火」；但亦有大量網民指出，作為食品行業從業人員，使用生產設備拍影片嬉鬧，難免令人擔心食品安全問題，做法令人感覺不適。

瑞幸員工對嘴餵奶油登上微博熱搜第一，引發輿論熱議。

據悉，發布影片的社交帳號在事件引發關注後迅速漲粉，但至2日清晨該帳號已被注銷。有網民指，涉事帳號此前曾多次發布瑞幸店內工作日常，當事人位於山東濟南門店。

據《現代快報》報道，2日上午通過瑞幸官方致電濟南涉事門店，接聽電話的工作人員表示自己為周末臨時調配，對門店具體情況不清楚，而門店登記的對外號碼則一直無人接聽。瑞幸官方客服則回應稱，客服中心暫未收到相關通知，將會將情況交給相關部門核查，如有公開回應將以官方發布為準。

瑞幸員工用奶油泡發器對嘴餵食引發食安熱議。（GettyImages）

涉事門店目前維持正常營業，有門店工作人員表示，店內使用奶油槍對嘴噴屬於違規操作，即使是下班後亦不允許；若員工需要食用奶油，一般必須擠在杯子裏。