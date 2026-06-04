瑞幸咖啡走冰後只剩半杯　客人不滿當場投訴　店員：公司標準配方

近日，上海市民張先生反映，他在瑞幸咖啡下單一杯標註容量為596ml的超大杯拿鐵並選擇「去冰」後，到手飲品僅勉強過半杯。張先生當場向店員提出疑問，得到的答覆是：「這是公司的標準配方，去冰之後就是不滿杯的，我們不會因為去冰就多加奶或咖啡。」



張先生追問：「那加了多少冰塊，這些冰到底佔了多少克？如果不加其他液體補充，為什麼不在頁面上直接標註實際的咖啡淨含量？」對方無法給出具體數據，只是反覆強調「配方固定」。

瑞幸咖啡（GettyImages）

店員強調這是公司的標準配方：

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內媒記者走訪多家瑞幸咖啡門店發現，類似情況並非個例。記者購買了兩杯咖啡，一杯去冰，一杯不去冰。「去冰款」的咖啡容量為整杯的三分之二左右，「不去冰」款的咖啡裏三分之一左右是冰塊。有不少消費者在社交平台不滿批評，一位網友曬出的對比圖顯示，同一款飲品，正常加冰時冰塊幾乎佔滿杯體，而去冰後，咖啡量僅到達杯身的一半略多。記者注意到，2026年3月瑞幸推出新品「椰子蛋」被指量少時，客服同樣表示「已上報反饋」，但至今配方未有改變。

在輿論壓力下，瑞幸如今在產品頁面增添了「去冰可能不滿杯」的提示字樣，記者致電瑞幸官方客服熱線，客服人員指出，去冰後咖啡「縮水不滿杯」，是正常現象。

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