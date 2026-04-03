山西小吃店疑煤氣泄漏致3死　附近商戶：是新店，凌晨加工用煤氣

近日，山西省呂梁市柳林縣發生一起煤氣中毒事故，致3人死亡。據柳林縣委宣傳部通報，4月1日凌晨5時15分，柳林縣有路人報警稱，一家飯店內發現3人躺在地上。民警到達現場後聞到煤氣味，懷疑是煤氣泄漏。凌晨5時39分，120急救中心工作人員確認3人均無生命體徵。



新店營業第二晚出事 推測凌晨加工時中毒

《大風新聞》報道，事發地點為柳林縣柳林鎮閆家圪台附近的一家碗團店，死者三人為兩女一男，疑似在凌晨使用液化燃氣罐加工碗團時中毒身亡。

涉事門店。（極目新聞）

據事發地附近一家商戶介紹，事發店舖名為「燕子碗團店」，是一家新開的店，事發前一天已試營業，計劃第二天正式營業。關於事發時間，該商戶表示，報警雖是4月1日5時許，但實際出事時間更早，「凌晨三四點就出事了。」他解釋稱，碗團加工通常需要在半夜進行。

涉事門店。（極目新聞）

據了解，柳林碗團是山西省呂梁市柳林縣傳統麵食小吃，以蕎麥為主料。針對有網民提出的「天氣回暖，因取暖導致煤氣中毒可能性極低」的疑問，該商戶解釋，製作碗團期間，需要使用蒸鍋不斷加熱，其過程中「需要煤氣」。

事發時，3人應是在進行凌晨時段的加工工作。該商戶還透露，事故發生後，當地燃氣公司的稽查大隊已對周邊店舖進行檢查。

碗團。（資料圖）

燃氣公司、市監局回應

報道指出，當地燃氣公司工作人員表示，4月2日上午為事發店舖周邊店發放整改通知為例行檢查，並非因4月1日凌晨的中毒事故所致，「出事的那家碗團店用的是液化燃氣罐，不是天然氣。」

市場監督管理局工作人員表示，事發店舖的註冊情況需向審批管理局諮詢。關於店舖內燃氣安全檢查相關情況，公安部門尚未作出回應。目前案件正在進一步調查中。