新疆賽里木湖7人圍毆司機被行拘　董事長免職　自駕費改按車收費

新疆賽里木湖景區7月23日發生工作人員圍毆旅遊車司機事件，過程被拍下在網絡流傳，引發公眾嘩然。



事發後，自治區及博州政府成立聯合工作組調查，8月3日官方公布處理結果，7名涉事景區工作人員被處以10至15日行政拘留及罰款，景區運營公司董事長被免職。同時，景區此前備受爭議的「人頭式」自駕服務費亦作出調整，由按人收費改為按車收費。



賽里木湖7名員工毆打司機被辭退。（微博）

票務糾紛變集體圍毆 7人圍攻1名司機

7月23日下午5時許，賽里木湖景區入口處發生工作人員毆打旅遊車司機事件。根據官方通報，一名景區工作人員在開展票務核驗時，與新疆某旅遊客運公司司機王某某發生爭執並互毆。衝突過程中，先後共有7名景區工作人員參與毆打行為。現場有10名景區工作人員，除7人參與圍毆外，另有1人報警、2人進行勸阻。

網傳影片顯示，多名身穿景區紅色馬甲的工作人員在兩幢建築之間的狹小空間內，持續毆打一名男子。經法醫傷情鑑定，司機王某某損傷程度屬輕微傷。

7人被行拘兼罰款 景區董事長等多名高層遭免職

8月3日，新疆維吾爾自治區、博爾塔拉蒙古自治州聯合工作組發布通報。依據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，公安機關對7名景區工作人員分別作出10日至15日不等的行政拘留處罰，每人並處罰款1000元（人民幣，下同）。

事件發生後，景區管委會已先行將7人辭退。通報進一步對相關責任單位和人員追責問責。景區運營單位賽里木湖文化旅遊投資集團有限公司黨委書記、董事長蘇某德被給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，並被免職；黨委副書記、總經理張某亦被給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

通報同時針對遊客反映的「按人頭收自駕服務費」問題作出整改，將改為改「按車」收費。圖為賽里木湖風景。（小紅書）

下屬票務運營單位經理及檢票主管被撤職。景區黨工委被責令作深刻檢討並通報批評，多名管委會領導分別被給予誡勉、黨內警告及政務記過等處分。

自駕費由「按人頭」改「按車」收費

通報同時針對遊客反映的「按人頭收自駕服務費」問題作出整改。此前，賽里木湖景區執行75元/人的自駕服務費收取標準。調整後改為按車收費，5座及以下120元/車、6至7座180元/車、8至19座300元/車、20座及以上600元/車。

新標準自8月20日起執行；8月4日至新標準實施前，暫按30元/人收取。自治區將督促指導全區涉自駕收費服務的旅遊景區，抓緊制定優化調整方案。