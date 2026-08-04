江蘇女山姆買40元Pizza　餅底竟藏重型剪刀　價值¥108貴過披薩

今年以來，山姆會員店頻繁爆發食品安全事件。近日，江蘇一名女子在山姆買冷吃披薩，但餅底下居然藏着一把比較重的剪刀。令女顧客感到無語又好笑的是，她花40元買披薩（人民幣，下同），但「贈品」剪刀在網上的售價是108元。



有網民指，這把剪刀和山姆熟食加工車間用的剪刀一樣，猜測可能是工作人員操作疏忽，才將剪刀放入披薩包裝盒中。



近日，江蘇一名女子在山姆買了冷凍披薩，但餅底下居然藏着一把比較重的剪刀。（後浪視頻）

近日，江蘇一名女子在山姆買了冷凍披薩，但餅底下居然藏着一把比較重的剪刀。（後浪視頻）

據《陝西廣播電視報》旗下「後浪視頻」消息，8月3日，江蘇一女子在山姆花40元買冷吃披薩，沒想到打開披薩盒後，餅底下竟然有一把比較重且裹着麵粉的剪刀。隨後她上網搜尋，發現這把剪刀要價108元，價格甚至比披薩還貴。

女顧客發現剪刀的價格要108元，還貴過披薩。（後浪視頻）

女顧客發現剪刀的價格要108元，還貴過披薩。（後浪視頻）

有網民發現，這把剪刀與山姆熟食處理區所用剪刀一致，猜測可能是山姆職員操作疏忽，才會粗心大意將剪刀混入披薩包裝盒中，搞出這一宗意外。目前，山姆官方暫未回應這宗事故。