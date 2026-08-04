抱冬瓜睡覺降溫半夜竟變炸彈？　專家揭爆裂原理籲勿盲目跟風

近年來，「抱冬瓜睡覺」防暑降溫爆紅，不少大人、小朋友將冬瓜當作天然涼枕貼身降溫，甚至有飼主買冬瓜給貓狗抱着睡覺。惟近期有網民反映遭遇「半夜炸瓜」，腐臭汁水弄髒床單，狼狽不堪。

成都市農林科學院高級農藝師敖清艷提醒，抱冬瓜屬於低成本的臨時消暑花招，存在變質炸裂、滋生霉菌等隱患，絕非理想的降溫手段，整夜懷抱加溫更是催生「炸瓜」的關鍵，呼籲大家切勿盲目跟風。



冬瓜爆裂。（封面新聞）

《封面新聞》報道，8月3日，成都市農林科學院高級農藝師敖清艷介紹，新鮮冬瓜的含水量高達96%左右，水的比熱容較大，吸熱能力強。常溫下的冬瓜溫度普遍低於人體體表（36℃～37℃），因此貼身抱着時能將體表熱量迅速傳導給冬瓜，原理與抱着冷水袋類似。

然而，冬瓜並無持續制冷的功能。隨著人體熱量不斷輸入，冬瓜溫度會漸漸上升。大約半小時至一小時後，冬瓜的溫度便會接近體溫，不僅不再降溫，反而會淪為一塊溫熱的「濕枕頭」。

為何「炸瓜」？

近期有不少網民反映遭遇「炸瓜慘案」。敖清艷解釋，冬瓜外皮自帶一層致密蠟質層，具有密封防護作用，但人體散發的熱量與被褥的密閉環境，無異於為冬瓜搭建了「恆溫孵化箱」，加上汗液浸潤與肢體頻繁摩擦，極易破壞表層蠟質保護膜，令細菌與黴菌趁虛而入。

在溫暖潮濕的環境下，微生物大量繁殖並分解冬瓜果肉中的糖分與有機質，不斷產生二氧化碳等氣體。由於氣體無法排出，當內部壓力突破瓜皮承受極限時，氣體就會夾雜腐爛果肉與酸臭汁水，從瓜蒂等薄弱處猛烈爆開。

冬瓜爆裂流出腐臭汁水。（封面新聞）

敖清艷表示，若想體驗「抱冬瓜」消暑法，應優先選擇表皮完整、無凹陷和磕碰劃痕的黑皮冬瓜，借助完好的蠟質層延緩細菌侵入；冬瓜體型適中即可，瓜體愈大，爆裂後果愈麻煩。

敖清艷建議僅睡前短時間納涼，入睡前應將冬瓜移至床邊陰涼通風處，並墊上毛巾防滲水弄髒，嚴禁整夜貼身懷抱冬瓜。同時要定期檢查瓜體，建議一周左右更換一次，一旦摸到局部發軟、異常發脹或聞到酸味必須立即丟棄。此外，長者、孩童及皮膚易過敏人群應盡量避免貼身抱瓜，以免腐敗滋生的霉菌刺激皮膚與呼吸道。