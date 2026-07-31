7月取消12條中日航線全部航班 1195個赴日航班取消
撰文：吳真銘
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據《第一財經》查詢航班管家DAST最新統計顯示，在暑運前半段的7月，共有12條中日航線取消全部航班，比六月有所減少。整個7月中國大陸赴日本共有1195個航班取消，取消率為31.4%。
統計數據顯示，7月全部取消的12條中日航線中，中國大陸飛往日本東京居多，還有2條為青島膠東機場、天津濱海機場飛往中部國際機場。
除全部取消的航線外，另有多個航線取消率超過90%，如廣州白雲機場、上海浦東機場、北京首都機場到東京羽田機場的航線取消率達到98.5%以上。
據此前報道，2026年6月共有25條中日航線全月取消所有航班，中國大陸赴日航班累計取消1488班，取消率為37.5%。赴日本的航班恢復率只有53.5%，相當於中日之間的航班量較疫情前腰斬。中國赴日旅客量連續六個月減少。
日本首相高市早苗2025年11月就台灣局勢發表言論後中日關係惡化，兩地旅遊業均受影響。此前有日本大型旅行社透露，因應預約取消及航班大減，近期日本赴華旅客暴跌九成；同時中國官方亦呼籲民眾暫緩赴日，導致中日航班出現大規模停飛。
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