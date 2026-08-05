内蒙古沙丘越野車載兩童失控飛馳 家長遊客冒險攔截｜有片
撰文：林芷瑩
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8月4日，內蒙古錫林郭勒盟一輛載有兩名小童的沙丘越野車失控飛馳。有目擊者稱，當時家長冒死攔截，多位遊客也衝上前協助救援，越野車最終撞上馬圈護欄後停下。
不少網民質疑，家長及景區為何讓幼童獨自停留在啟動或未熄火的越野車，並呼籲景區應嚴格落實安全防範措施。
影片顯示，沙丘越野車上只有兩名小童，一名男子緊抓車尾被拖拽數米，其他人衝上前試圖攔停車輛。
目擊遊客稱，小童父親在車尾被拖拽數米沒有鬆手，母親則在前方攔截時被撞倒，多位遊客也冒險衝上前救援，但因車速太快無法攔停，越野車最終撞上馬圈護欄後停下，車上兩名小童應該安然無事。
影片傳出後，不少網民批評家長的防範意識極差，沙丘越野車屬於高風險的極限活動，極易因誤觸油門而出事，「為什麼沒有駕駛員，到底是失控還是熊孩子？」、「這不是車失控，是孩子失控了，這孩子在車上笑的很開心」、「這樣極具危險性的東西，怎麼能讓兩個孩子獨自在上面？沒有一點安全意識！這樣的活動就不能讓孩子參加！」。
有人認為，無論是設備故障還是兒童誤觸，家長與景區都不應讓無具備駕駛能力的幼童單獨留在車上，必須引以為戒。
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