内蒙古沙丘越野車載兩童失控飛馳　家長遊客冒險攔截｜有片

8月4日，內蒙古錫林郭勒盟一輛載有兩名小童的沙丘越野車失控飛馳。有目擊者稱，當時家長冒死攔截，多位遊客也衝上前協助救援，越野車最終撞上馬圈護欄後停下。

不少網民質疑，家長及景區為何讓幼童獨自停留在啟動或未熄火的越野車，並呼籲景區應嚴格落實安全防範措施。



父親緊抓車尾被拖拽數米。（影片截圖）

父親緊抓車尾被拖拽數米。（影片截圖）

影片顯示，沙丘越野車上只有兩名小童，一名男子緊抓車尾被拖拽數米，其他人衝上前試圖攔停車輛。

目擊遊客稱，小童父親在車尾被拖拽數米沒有鬆手，母親則在前方攔截時被撞倒，多位遊客也冒險衝上前救援，但因車速太快無法攔停，越野車最終撞上馬圈護欄後停下，車上兩名小童應該安然無事。

遊客試圖攔停越野車未果。（影片截圖）

母親嘗試攔截時被撞倒。（影片截圖）

母親嘗試攔截時被撞倒。（影片截圖）

影片傳出後，不少網民批評家長的防範意識極差，沙丘越野車屬於高風險的極限活動，極易因誤觸油門而出事，「為什麼沒有駕駛員，到底是失控還是熊孩子？」、「這不是車失控，是孩子失控了，這孩子在車上笑的很開心」、「這樣極具危險性的東西，怎麼能讓兩個孩子獨自在上面？沒有一點安全意識！這樣的活動就不能讓孩子參加！」。

有人認為，無論是設備故障還是兒童誤觸，家長與景區都不應讓無具備駕駛能力的幼童單獨留在車上，必須引以為戒。