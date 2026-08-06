佛山廢品場被爆控制殘障人士做苦力　日做逾10小時無薪　官方介入

內地有義工反映佛山一家廢品場有多名殘障人員被控制做苦力，不僅沒有工資，每天還要工作十幾個小時。8月5日，廣東省佛山市三水區雲東海街道辦事處發佈情況通報稱，經初步摸底排查，涉事場所現有5名工人，詳細情況正在深入調查取證。



內地打拐義工上官正義8月4日發文指，接到網民消息稱，廣東佛山市三水區遠坑村，一個廢品場有幾個殘障人員被控制做苦力，不僅沒有工資，每天還要工作十幾小時。

上官正義到涉事廢品場查探發現，院子裏的人都很可憐，夏天39°C都從上午幹到凌晨一兩點；周邊村民則表示很難接觸到這幾個人。

不少廣東網民在評論區呼籲徹查：「作為三水人，表示很震驚。」「這種沒有公安出動，誰能進去裏面查。」「必須要跟進處理，在我們三水也會發生這種事情，真的萬萬沒想到。」

上官正義8月4日發文。（微博截圖）

8月5日，廣東省佛山市三水區雲東海街道辦事處發佈情況通報稱：8月4日，網絡上有群眾反映雲東海街道遠坑村一廢品場涉嫌侵害殘障務工人員權益。接到線索後，街道第一時間聯合相關部門趕赴現場開展核查。經初步摸底排查，涉事場所現有務工人員5名，詳細情況正在深入調查取證。

街道辦表示，將堅決維護勞動者尤其是特殊群體合法權益，對各類違法用工行為保持零容忍，如查實將依法從嚴處置。