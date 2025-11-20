內地民航局擬新規加強航空無障礙建設　包括登機配導板消除高度差

此前，台灣歌手鄭智化在深圳機場遭遇無障礙設施問題的事件曾引發廣泛關注。內媒《澎湃新聞》11月20日報道，近日民航局運輸司向相關單位或公司等發函稱，為切實保障殘疾人平等參與社會生活的權利，提升殘疾人航空出行服務品質，民航局制定了《關於加強殘疾人航空運輸保障能力的若干措施》，目前正徵求各單位意見。



10月25日，鄭智化在社交媒體發文，描述自己在深圳機場登機時的困難經歷。由於登機車與機艙門之間存在25厘米的高度差，輪椅無法直接推入，最終需要「連滾帶爬」才能進入機艙，事件迅速引發關注。

意見徵求稿提到，在工作任務中，首先要夯實硬件基礎，增配設施設備。意見徵求稿指出，按照《民用機場旅客航站區無障礙設施設備配置技術標準》和《運輸機場旅客航站區無障礙環境規劃建設指南》的要求，升級改造機場公共區域、值機櫃枱、安檢通道、登機口、到達區的無障礙設施。確保機場內無障礙通道、盲道、低位服務台、無障礙衛生間、語音提示系統、屏幕顯示系統、標識系統等配置齊全、功能完好。

2025年4月17日，烏魯木齊，烏魯木齊天山國際機場T4航站樓內的無障礙通道。（CFP）

2023年10月16日，杭州蕭山國際機場，T4航站樓內，為殘障人員提供的輪椅停放區和盲道。（CFP）

此外，增配登離機輔助設備，提升適配性和安全性。優先安排殘疾人經廊橋登機，如需使用升降平台車、殘疾人登機梯等，應配備尺寸適宜的便攜式斜坡導板，有效消除高度差，確保行動不便旅客能夠安全、順暢地登離飛機。

千萬級機場應提供方便輪椅旅客乘坐（如包含輪椅固定位、具備液壓傾斜功能）的電瓶車等輔助流動裝置。有條件的航空公司應在客艙內常備機上專用窄型輪椅，便於輪椅旅客在艙門至座位之間移動或者往返衛生間。殘疾人旅客按規定提前申請機上專用窄型輪椅的，航空公司應當提供。