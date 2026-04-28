西安地鐵要求檢查輪椅合格證　7殘疾人被困1小時　有人內急求放行

西安地鐵近日因輪椅安檢陷輿論風波。4月25日，西安市民王女士與同伴共7人乘坐電動輪椅進入地鐵站時，被安檢人員要求出示「輪椅合格證」並逐一查驗，過程僵持近一小時，期間甚至有殘疾人士因久候導致內急。西安地鐵事後回應稱，電動輪椅進站須符合國家標準並具備永久性標識，當日查驗後已全數放行。面對這場「合格證之爭」，王女士無奈表示：「合格證標識早已扣掉（撕去），來的時候也坐地鐵，那會就沒有遇阻。」



據《瀟湘晨報》報道，王女士一行7人當日剛參加完一場招聘會，隨後準備坐地鐵回家。他們如常持殘疾證兌換地鐵票，過完安檢後卻未能如願進站，理由是安檢人員要求檢查每部輪椅的「合格證」。

王女士表示，由於輪椅購買已久，貼在車身上的合格標識早已被撕掉。她質疑，當天前往招聘會時同樣搭乘地鐵，當時並未遇到任何阻礙。

為了配合檢查，同行人員紛紛翻找合格證，地鐵工作人員甚至趴在地上幫忙尋找。期間，有同伴因等待時間過長，向職員表示「快尿褲子了」希望先予放行，惟工作人員回應稱可以推其去洗手間，但如廁後仍須回來接受檢查。

西安地鐵查輪椅合格證惹議，7殘疾人被攔1小時。（網絡截圖）

僵持一小時終放行 地鐵：輪椅須具備永久標識

在僵持期間，王女士多次致電地鐵客服電話求助，擔心進入高峰期後會對其他乘客造成不便。約一小時後，安檢人員最終放行，並護送他們前往月台。

西安地鐵工作人員回覆傳媒查詢時表示，根據《西安市軌道交通車站禁止及限制攜帶物品目錄》，電動輪椅進站須符合《電動輪椅車GB/T12996-2024》標準，規定輪椅總長不得超過1.6米、總寬不超過0.75米，且最大時速須在15公里以下，並具備永久性標識。

地鐵方面強調，當天安檢人員是在完成檢查後全數放行。工作人員補充指，西安地鐵設有「愛心預約」特色服務，特殊群體若有出行需求，可提前預約以協助使用無障礙設施乘車。