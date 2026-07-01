家中電費異常高驚揭電錶遭私接！女子慘幫7戶鄰居繳17年電費

據山東廣播電視台齊魯頻道6月28日報道，近日，山東濟南領秀城小區的殷女士遭遇了一件離譜的糟心事。



最近兩個月，殷女士察覺自己家中地下室電錶顯示其用電量異常偏高，幾經核查後，她震驚發現：小區7戶鄰居的用電線路多年來一直私自搭接在她的個人電錶下，從2009年開始至今整整17年時間，7戶鄰居儲藏室的所有用電費用，全部由殷女士一人承擔。

山東的殷女士發現小區7戶鄰居的用電線路多年來一直私自搭接在她的個人電錶下。（齊魯網截圖）

作為配套成熟的住宅小區，該小區地下儲藏室電路卻存在嚴重的佈線亂象、違規接線問題。

據悉，該小區物業歷經多次更換，供電部門明確表示，電錶之後的線路資產不屬於供電局管轄範圍，產權歸用戶個人所有，供電部門無權干預，因此該問題需要物業、開發商協同業主協商解決。目前，供電部門和物業已協助業主對接開發商，推進問題處理。

整整17年，7戶鄰居儲藏室的所有用電費用，全部由殷女士一人承擔。（齊魯網截圖）

事發後，殷女士多次聯繫項目開發商山東綠發投資有限公司，溝通電費賠付、線路整改等相關事宜。開發商工作人員僅要求殷女士提交完整的地下室用電明細，承諾收齊材料後三個工作日內出具處理方案。

殷女士對此十分無奈，她表示開發商始終相互推諉責任，以當年施工人員無法找到為由拖延處理，遲遲不給出明確解決方案。

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