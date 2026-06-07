廣西14歲女為打卡遇溺　死前掙扎求救　男友人微笑旁觀被批極冷血

廣西一名14歲少女日前與友人到大東碼頭水岸邊拍照，卻不慎掉入水中，只見她不斷舉手掙扎，一旁女性友人也試圖將其救起，而在岸上的男性友人卻仍蹲在大石頭上，少女被打撈上岸後已無生命徵象。影片曝光後，網友怒批男生「像在看戲」。



14歲少女不慎落水狂掙扎 影片曝光一旁黑衣男遭網民痛批

從微博上流傳的影片來看，這宗意外發生在3日下午，當時該名14歲的少女與2名友人乘車到貴港市大東碼頭水岸邊看風景拍照，豈料卻意外踩空落水，不會游泳的她在水中掙扎，不時高舉雙手求救，一旁金髮的女性友人試圖上前將其救起，但未能成功。而一旁身穿黑色衣服的男性友人卻似乎在岸邊看戲，只見他手拿一杯飲料蹲在石頭上，時不時還轉頭面露微笑。

一旁女性友人也試圖將其救起（截取自微博@二三里資訊）

少女溺水掙扎，在岸上的男性友人卻仍蹲在大石頭上：

影片曝光後掀起討論，大批網友紛紛留言怒批：

「他還在笑」

「看到那個蹲在那的人，真正明白有些東西不能稱之為人」

「最絕望的是岸上那麼多人，卻沒人救得了她」

「一條人命，他卻當熱鬧在看」

「太可惜了，蹲著的那個人真的太冷漠了」

「有人在拍影片，有人在笑」

「旁邊男的也太冷血了」



不過也有人表示，會游泳不代表可以救人，這時貿然跳下去就易導致自己也陷入危險：

「會游泳≠會救人，遇到他人落水一定不要貿然下水施救，自己的安全是第一位的」

「不會游泳、水性不好不要逞強去救」

「夏天還是遠離水域吧，會游泳不代表會救人，每年因救人死的更是不少」

「我會游一點，但肯定不敢下水救人」



少女溺水身亡 友悲痛發文：當時我在就好了

據內媒報導，不幸溺水的少女在當晚9時3分被打撈上岸，經醫護人員現場確認後已無生命徵象。而少女的陳姓友人則透露，當天下午4時許還與其聯絡過，當時對方稱正與朋友坐車出遊，晚間8時許他再次聯絡少女，卻得到了「尚未被打撈上岸」的回覆。事後，他也在社交媒體發文哀悼，並表示「我會蛙泳，要是我當時在，那就好了。」

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