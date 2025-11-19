傳奇雙胞胎Kessler Twins同日離世　曾登Playboy破紀錄3小時售罄

被譽為德國「國家美腿」名號轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎舞者，愛麗絲與艾倫（Alice & Ellen Kessler，藝名Kessler Twins）宣告離世，她們再11月17日於慕尼黑近郊家中以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。



愛麗絲、艾倫曾於1950至1960年代紅遍國際，以絕美外貌加上曼妙舞姿，並曾為《花花公子》（Playboy）義大利版拍攝封面，美麗照片創下3小時售罄的紀錄。

Kessler Twins（Instagram@sassydigitizing）

更多Kessler Twins的相片：

+ 14

德國「最強美腿」雙胞胎同日安樂死

德國媒體報導指出，德國人道離世協會（DGHS）已經證實，愛麗絲、艾倫於11月17日共同接受安樂死，並指出她們早從去年開始，就與協會聯繫並成為會員。協會發言人維策爾（Wega Wetzel）證實，兩人希望能在特定日期共同離世，並且是經過長期考慮，並非透過一時情緒衝動。而當警方接獲通報到場後，確認兩人無外力介入，排除他殺。

愛麗絲、艾倫一生功績卓越，曾獲得蒙特勒金玫瑰獎、聯邦功績十字勳章，並於2025年獲頒巴伐利亞功績勳章，在歐洲娛樂文化史上有舉足輕重的地位。雖然舞台成就斐然，不過她們同進同出的生命軌跡，一起成長、工作以及衰老，更在去年提出「永不分離」的合葬遺願。家屬與親友在悼念聲明中寫下：

愛麗絲與艾倫，如同她們共度的生命般，終將攜手離去——永遠不分離。

延伸閱讀：

30年未見！葉欣眉意外知「父離世10年」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】