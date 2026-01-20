泰女熱戀雙胞胎兄弟 家長不反對 三人睡同床靠溝通決定房事順序
泰國一名女子同時和雙胞胎兄弟交往，並將經歷大方在網上公開，稱三人感情穩定，甚至家人也不反對他們交往，這段顛覆三觀的關係在網上曝光，掀起網友一陣熱議。
綜合外媒報導，這名女子現年24歲，名為法赫（Fah）近日在TikTok上傳相關影片，並在影片開頭配上文字寫道：
我有兩個老公。
更多法赫Fah在Tiktok分享的自己與雙胞胎兄弟辛（Sing）和蘇亞（Suea）交往的相片：
她透露，自己單身一年多，並沒有主動尋找戀情，直到雙胞胎兄弟辛（Sing）和蘇亞（Suea）聯繫上她，三人彼此瞭解之後，他們在大約六個月前同意開始交往。
法赫分享，雙方家人都知道這段關係且不反對，至於他們三人日常相處？她透露，三人共同承擔日常瑣事，一起工作賺錢養家，雙胞胎兄弟還會把收入交給她管理。
法赫也提到，這段關係包含親密行為，交往初期三人都睡在同一張床上，但對於房事沒有嚴格安排，而是坦誠溝通並根據不同的情況去調整，而如果接下來夫妻三人有了孩子，她將會檢測DNA，並在出生證明上將生父填上，不過孩子會同時稱呼兄弟倆為爸爸。
