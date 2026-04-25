雙胞胎出生2年後做DNA鑑定「父親竟不是同一人」　專家：從未遇過

國外一名女子在生下雙胞胎兩年後，向哥倫比亞國立大學人口遺傳學和身分鑑定實驗室提出親子鑑定申請，結果發現雙胞胎的父親竟是不同人。



根據英國廣播公司（BBC）報道，此事發生在2018年，哥倫比亞大學研究人員提取女子、雙胞胎和一名「疑似父親」的男子的DNA，發現該男子DNA和其中一位孩子相符，確認是親生父子，然而另一名孩子的DNA卻不相符，顯示其父另有其人。

哥倫比亞國立大學人類遺傳學研究所（UNAL）

這種同母異父的雙胞胎稱為「異父複孕（Heteropaternal Superfecundation）」，這種情況非常罕見，根據研究文獻紀載，全世界僅有20多起相關案例。

遺傳學家烏薩肯（William Usaquén）指出，這種情況可能發生在女性短時間內和兩名男性發生性關係，由於女性排卵且其中一顆受精後，其餘卵子就會死亡，另一顆卵子需存活24至36小時，才有可能在不損害精子的前提下受精，研究人員雖然知道這在理論上是可能發生的，但從未見過真實案例。

遺傳學家烏薩肯。（UNAL）

但另一名學者卡薩斯（Andrea Casas）表示，卵子並不一定在同時間被排出，有可能會在兩三天後才排出其他卵子，增加二次受精的機率。

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