南航飛機餐派西梅汁效果如｢瀉藥｣！旅客：機上僅兩廁所大排長龍

近日，有內地旅客在社交平台上吐槽，在乘坐中國南方航空（南航）時，乘務員竟然派發「通便神器」西梅汁作爲餐飲，多名旅客飲用後腸胃劇烈反應，紛紛湧向廁所，但機上只有兩個洗手間，場面差點演變成「廁所爭奪戰」。



南航飛機餐派西梅汁，廁所大排長龍。（互聯網圖片）

據網上截圖，這名網民稱在8月1日南航CZ8403航班上，乘務員向旅客派發西梅汁作為餐飲，因西梅汁含有極高通便成分，意外引發機艙集體腹瀉，不少旅客排隊上廁所，「我第一次見飛機上這麼多人源源不斷排隊上廁所」。

還有受影響乘客在航空APP上吐槽：「為什麼飛機餐要發西梅汁，飛機上就兩個廁所，100多號人，你發西梅汁是什麼意思？南航你讓我丟大臉」，還有旅客在網上分享，取行李期間亦需急跑洗手間，回到酒店後繼續拉肚子，「這輩子腸子沒這麼乾淨過」。

「通便神器」西梅汁。（互聯網圖片）

還有受影響乘客在航空APP上吐槽：「南航你讓我丟大臉。」（互聯網圖片）

據《瀟湘晨報》報道，事後南航回应表示，飛機餐具體以機上提供為準，並非每架飛機均會派發西梅汁，可能是個別航班某個時間段會發，但常見飲料多為咖啡、果汁及豆奶等，旅客可自由選擇其他飲品。

另據《新黃河》報道，當日旅客飲用的西梅汁為「碧林」品牌，淨含量100mL。據碧林官網顯示，這款西梅汁比是合作25年的「國內外航空公司資深合作夥伴」。

上海中醫藥大學附屬龍華醫院脾胃病一科副主任醫師卞慧解釋，西梅汁中的山梨糖醇是促使排便的核心成分。由於人體小腸對其吸收能力有限，山梨糖醇進入大腸後會形成高滲透環境，如「抽水機」般將身體水分吸入腸道，從而軟化糞便並加速腸道蠕動。健康人群單次攝入5克山梨糖醇會出現腹脹及腸鳴，若攝入達10克以上，大概率引發腹瀉。