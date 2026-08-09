汕頭漢誤採曼陀羅煮水　妻飲後昏迷入ICU　兒子出現幻覺抓老鼠

《南方日報》報道，汕頭一名男子誤將曼陀羅當成「蛇舌草」煮水，妻子飲用後被送進ICU搶救，兒子則出現幻覺，胡言亂語說要出去抓老鼠。經汕頭市疾控中心確認，所謂「青草藥」實為曼陀羅，目前已被清除。



曼陀羅。（南方+）

8月3日，汕頭市民姚先生的父親在自家屋苑附近採摘了數片「青草藥」，本以為是「蛇舌草」正好用來止咳，誰知姚先生的母親飲用後陷入昏迷，家人還一度以為是腦梗，將其送入醫院搶救。

姚老先生所採摘的「青草藥」。（南方+）

當晚，姚先生的兄長又因口渴飲下了剩下的「青草水」。據姚先生描述，兄長約20分鐘後就進入了精神錯亂狀態，胡言亂語說要出去抓老鼠，還對着空氣做出奇怪的動作。同時完全喪失平衡能力，摔得渾身是傷。次日醒來，姚先生意識到「青草水」有問題，趕緊向醫院說明情況。

事發後，汕頭市疾控中心迅速介入。據該中心公共衛生科科長楊煒毓介紹，通過血液檢測，基本確認了毒源是曼陀羅，所含毒素為東莨菪鹼。8月5日，汕頭疾控到事發屋苑剷除清理了曼陀羅株。

疾控人員展開溯源清理。（南方+）

8月7日晚，當事人姚先生表示，母親和兄長目前恢復情況良好，但仍有反覆頭暈、走路不穩等症狀。

曼陀羅是什麼？

據汕頭市疾控中心介紹，曼陀羅為茄科植物，全株有毒，以種子和花朵毒性最強，所含東莨菪鹼對中樞神經有強烈干擾作用，古時曾被用作「蒙汗藥」原料。水洗、蒸煮、泡酒不能破壞毒素。誤食後多在半小時至3小時內發病，輕則口乾、視物模糊、心跳加快，重則幻覺、驚厥、昏迷，甚至呼吸衰竭。此次事件中，所幸患者食用量不大，且醫院及時對症治療，才未釀成更嚴重後果。