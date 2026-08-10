石家莊網紅搖滾牆被塗抹　當地回應：屬地盤外牆將用於廣告宣傳

綜合內媒報道，河北石家莊一處網紅搖滾文化牆被塗抹，不少遊客專程來打卡卻撲空，事件在網上引發熱議。當地街道辦回應稱，這面牆屬於一處興建中的商業樓宇地盤外牆，施工單位要將這面牆用於商業樓宇建設和廣告宣傳。



石家莊網紅搖滾牆。（大風新聞）

石家莊網紅搖滾牆。（大風新聞）

據介紹，從2025年8月開始，不少搖滾愛好者會在博主素素在河北石家莊的牆繪作品前聚集高歌，該地點也成為一處網紅景點。

今年8月8日，有多名網民發帖稱，這面網紅搖滾牆被人塗上了水泥灰。事件迅速引發爭議，亦有人在灰牆上又寫下：「搖滾不死」「華北無浪漫」等話語表示抗議。不少網民表示遺憾：「不是，我買了票下周去呢。」「多少人去石家莊就是為了這個啊。」「真是心疼啊。」

石家莊網紅搖滾牆。（小紅書）

石家莊網紅搖滾牆被塗抹。（大風新聞）

石家莊網紅搖滾牆被塗抹。（大風新聞）

石家莊網紅搖滾牆被塗抹。（大風新聞）

街道辦回應：要用於廣告宣傳

博主素素回應事件稱，「大家別跑空了，石家莊很好，搖滾也沒問題，我會在石家莊儘快選其他位置給你們還原這些畫，歡迎常來石家莊玩。」

石家莊網紅搖滾牆被塗抹。（小紅書）

石家莊網紅搖滾牆被塗抹。（小紅書）

據《大風新聞》報道，這面牆所屬地區的街道辦則表示，這面牆屬於一處在建商業樓宇的地盤外牆，施工單位計劃使用這面牆，因此進行了重新粉刷，「要用於商業樓宇建設和廣告宣傳。」

該工作人員強調，牆是一面臨時牆，裏面是施工工地，「挺委屈這些畫的。前段時間還打卡呢，突然一下就都沒了。」

據報道，石家莊是中國搖滾樂的重要啟蒙地之一，2021年，石家莊市政府工作報告提出要打造以「Rock Home Town」為獨特品牌的現代音樂新時尚。2023年7月13日，「石家莊發佈」正式宣布打造中國「搖滾之城」並啟動音樂演出季活動。