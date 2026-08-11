四川15歲少年揣¥200騎電雞赴拉薩見父　沿途獲贈物資路費越用越多

四川自貢一名15歲初二男生小強（化名），暑假期間瞞着家人，身上只帶200元（人民幣，下同），騎一輛續航僅70公里的家用「電雞」，獨自沿G318川藏線奔赴拉薩。兩千多公里的旅程，他風餐露宿，渴了飲公廁自來水，肚餓就食壓縮餅乾，晚上在商舖屋簷下過夜。少年在返程途中被摩友拍下影片並上傳網絡，隨即引發廣泛關注。



為見打工父騎電雞逾2000公里 15歲少年「千里走單騎」

綜合《封面新聞》、《瀟湘晨報》，小強是自貢市某中學學生，暑假期間，他僅攜帶200元現金，駕駛一輛續航約70公里的家用電雞瞞着家人獨自上路。

由於川藏線沿途充電設施匱乏，他只能逐一請求路邊民宿、士多店老闆借用民用電源充電。飲食方面，他以壓縮餅乾和即食麵果腹，口渴時便飲用路邊公廁的自來水。夜間，他因無力支付住宿費用，只能在商舖外下或公廁旁露宿。

憑藉每天約100公里的速度，他騎行了二十多天逾2000公里，終抵達拉薩。其中，幫助過小強的摩友浩先生聲稱，男孩此行是為了看望在拉薩務工的父親。

摩友拖車8公里贈衣送糧 沿途路人不斷接濟路費反增

完成拉萨之行後，小強隨即踏上返程。8月3日晚，他騎行至海拔四千餘米的怒江72拐時，電雞徹底沒電，身上僅剩20元現金。當時天色已晚，高原氣溫降至零度以下，情況十分危急。幸運的是，陝西安康的摩旅愛好者郭國慶途經此地，發現正在推車的少年。

郭國慶立即取出牽引繩，用自己的摩托車拖行少年的電雞，走完了8公里長的陡坡。抵達安全地點後，他又贈送了一件厚外套，並塞給小強100元現金。

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此外，小強返程時被其他摩友拍下影片並上傳網絡，事件迅速發酵。不少網民在途中認出他，擔心他受寒送上衝鋒衣，也有人給他錢和食物。他的路費也因此「越用越多」。

G318川藏線線上與網民一起合照的四川少年小強。（抖音截圖）

網民評論兩極 讚少年孝心勇氣亦憂安全

事件曝光後引發熱議，網民反應兩極。有人佩服少年的勇氣和孝心，但也有人指出，未成年人無證駕駛電雞涉嫌違法，獨自長途騎行亦存在巨大安全風險。據悉，小強的父親已從西藏動身前往接應，而小強在返程途中於雅江被交警依法扣留電雞，其後由家人接回。

面對輿論，小強的兄長向表示後續會對少年嚴加管教，做好安全教育，其家人已連日奔波前往雅江探望小強，奶奶因過度擔憂身體不適，希望媒體暫勿跟進採訪。他亦坦言，小強正值青春期，此次出走是叛逆心理所致，輿論持續發酵可能對其造成心理傷害。