法國前銀行家藉性虐洗腦女友　逼接客近500人兼施酷刑判囚25年

法國一名51歲的前銀行經理布奇（Guillaume Bucci），涉嫌在2015年至2022年間，以施虐與受虐（BDSM）性愛遊戲為藉口操縱42歲女友蕾蒂西亞（Laeticia R.），強迫其賣淫並與近500名男子發生關係，同時實施多項酷刑。法院於23日作出判決，判處該名銀行經理25年有期徒刑。



藉性愛遊戲行精神控制 受害者被迫向近500人賣淫

布奇在法庭上辯稱前女友完全自願，並表示自己「沒想過會傷害她」。然而，蕾蒂西亞（Laeticia R.）如今因遭受虐待而留有嚴重殘疾，她在審判中描述了前伴侶對她進行的「精神控制」。布奇承認了多項行為，包括掐脖子、火燒以及人獸交，但他堅稱這些都是親密關係中「雙方同意的性遊戲」。

布奇在法庭上辯稱自己「沒想過會傷害她」，但她如今因遭受虐待而留有嚴重殘疾。（示意圖，Unsplash@Engin akyurt）

布奇也承認向蕾蒂西亞施壓並強迫其賣淫。蕾蒂西亞告訴法庭，當布奇最初提出施虐與受虐的想法時，她以為只是「打屁股和綁起來」，對方也承諾如果不喜歡就會停止，但最後卻演變成「純粹的暴力」。她擔心離開後前伴侶就會公開私密錄影，長期生活在恐懼中。

聖誕夜被迫獻身陌生人 受前案鼓舞公開

蕾蒂西亞講述，布奇如何循序漸進地逼她與其他男人上床，並在2015年的聖誕夜，要求她前往高速公路服務區「向陌生人獻身」，而布奇則透過電話在另一頭監聽。隨後布奇便強迫她向其朋友、同事和陌生人賣淫，並要求她記錄名單。蕾蒂西亞表示，她算到487名男子後就停止計算了，其中有些人她甚至見了高達10次。

布奇強迫蕾蒂西亞向其朋友、同事和陌生人賣淫，並要求她記錄名單。（示意圖，Unsplash@Sasun Bughdaryan）

這宗案件之所以曝光，是因為蕾蒂西亞決定效仿吉賽兒．佩利科（Gisele Pelicot）的腳步，公開講述自己的悲慘遭遇。在2024年震驚法國的佩利科案中，其丈夫因招募陌生人對被下藥昏迷的妻子實施性虐待，被判處20年有期徒刑，另有數十名參與性侵的男子也被判刑。

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