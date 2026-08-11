山西實習護士曬產科手術照　病人私隱部位慘遭露出　被轟｢無醫德｣

近日，山西醫科大學第一醫院一名實習護士在朋友圈發布了一組產科手術現場的照片，其中一張未給患者打碼，露出私隱部位，更在評論區洩露患者患有乙肝的病情。該朋友圈截圖在短時間內引發許多網民關注。8月11日，院方發布情況通報稱，已成立專項調查組開展全面調查，將依據核實結果依法嚴肅處理。



朋友圈曬無碼手術照兼曝病歷 網批：太沒職業道德

截圖顯示，該實習護士共發佈了六張圖片，其中有三四張手術現場的照片。（現代快報）

據內媒《現代快報》報道，8月9日晚，一則朋友圈截圖在網絡上引起熱議。截圖顯示，該實習護士共發布了六張圖片，曬出自己穿著藍色手術工作服，其中有三四張手術現場的照片。圖片中，有女性患者的私隱部位未打碼，直接露出。同時配文「產科實習副本通關，望周知」，並在評論區內補充稱，該患者患有乙肝，手術時她還戴上了護目面罩。

有網民根據工作服上的文字、工牌等信息，發現其為山西醫科大學第一醫院的實習護士，期限為2026年6月12日至2027年3月31日。事發時，該名實習護士到該部門未滿兩個月。

網民發現其為山西醫科大學第一醫院的實習護士，期限為2026年6月12日至2027年3月31日。事發時，該名實習護士到該部門未滿兩個月。（現代快報）

事件引起廣泛討論，有網民對其侵犯患者私隱的行為表示憤怒，「這種應該直接開除，禁止進入醫護行業」「還沒畢業就失業了，太沒職業道德了」「連起碼的道德都沒有」。也有人質疑院方是否對實習生進行過管理培訓，「手術室能帶手機？」「拍照的時候帶教老師在哪？」

事件引起廣泛討論，網民對其侵犯患者私隱的行為表示憤怒。（微博）

事件引起廣泛討論，網民對其侵犯患者私隱的行為表示憤怒。（微博）

院方：堅持「零容忍」 依法嚴肅處理

8月11日，山西醫科大學第一醫院發布情況說明稱，已立即成立專項調查組開展全面調查核實工作。經初步核查，涉事人員為在該院實習的護理學生，醫院已和該學生所在學校進行溝通。院方強調，對洩露患者私隱行為堅持「零容忍」態度，將依據調查核實結果，依規依紀予以嚴肅處理。