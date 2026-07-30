台34歲女離婚前夕遭斬死　家屬指惡老爺性騷擾及｢拿孫女當餌｣誘殺

台灣新北市中和區翁媳命案再掀疑雲，死者弟弟控訴，姊姊遇害前才接獲通知前往接女兒，懷疑老爺利用孩子設局，將姊姊騙回夫家後犯案。



死者張女的弟弟7月28日出面質疑，整件事件並非單純衝突，而是姊姊的張姓老爺利用孫女作為誘因，讓姊姊單獨返回夫家，疑似事先安排好的犯案計劃，他表示姊姊在事發前約1至2分鐘才與娘家通話，當時提到老爺奶奶以帶孫女外出吃飯為由將孩子帶走，隨後要求她前往接人，痛批姊姊原本只是想接回孩子，卻沒想到踏上的竟是一條不歸路，這是一個老爺設下的殺局。

張女生前貼文訴盡生活辛酸 如今成「悲慘遺言」：

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張女的弟弟也痛斥姊姊的老爺，過去曾對姊姊說出性騷擾的言語，導致姊姊對夫家生活充滿壓力，為了避免衝突，姊姊選擇長時間住在娘家，直到晚上再由家人陪同返回夫家，沒想到卻因此遭老爺以此為由羞辱，甚至懷疑她有外遇。

對於外界關心孩子平時由誰照顧，張女的弟弟表示，姊姊的女兒多數時間其實都由娘家的親友協助照料，只有在娘家親友分身乏術時，才會短暫交由老爺奶奶照顧。他表示，姊姊過去因擔心改變生活狀態，一直選擇忍耐，直到近期才下定決心處理離婚事宜，希望重新掌握人生，卻沒想到悲劇提前發生。

疑犯相片。（Threads@hiroshi_aj）

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回顧全案時間軸，據中和分局的調查，張女在7月26日晚間6點51分騎乘電動自行車抵達老爺奶奶住處，準備接回女兒時，遭張姓老爺持刀狂砍，頭幾乎被砍斷當場重創身亡，7月28日檢警相驗結果顯示她遭砍約40刀、致命傷在脖子，兇刀確定為15厘米的生魚片刀，張姓老爺也被依涉犯殺人、毀損屍體等罪嫌，遭新北地院裁定羈押禁見。

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