武漢城管遭小販打傷　急召同事到場反擊圍毆　3人被刑拘｜有片

8月9日，湖北武漢有城管協管員與小販檔主發生衝突，他被檔主打傷後，與另外兩名聞訊趕來的同事毆打檔主。警方通報稱，涉事的3名協管員已被刑事拘留。

事件引起熱議，部分網民質疑先動手的攤販為何未被拘留，但也有人指出，協管員在攤販抱頭後仍持續暴打、砸頭，屬於明顯的私自洩憤與過度暴力，絕非合理防衛。



影片顯示，一名穿制服的男子手持攤檔的商品，重重砸向兩名檔主，他之後掀翻攤桌並脫去上衣，用腳踢向檔主，旁邊有多名身穿制服的人員圍觀。

湖北武漢有城管協管員毆打小販檔主。（影片截圖）

8月10日，武漢警方通報稱，8月9日晚上9時35分，有市民報警稱一行人天橋上有人發生肢體衝突，民警趕赴現場處置。經查，街道城管協管員金某，在巡查時與女檔主黃某某、男檔主任某某，因擺攤問題發生口角，黃某某、任某某毆打金某，致其臉部受傷。

隨後，金某的男同事嚴某、郭某聞訊趕來，3人一同毆打黃某某、任某某。目前，金某、嚴某、郭某因涉嫌故意傷害，已被警方依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

湖北武漢有城管協管員與小販檔主發生衝突，警方通報稱，3名協管員被刑事拘留。（微博@平安武昌）

另有網傳消息稱，金某日常負責該片區的佔道經營巡查工作。檔主黃某某、任某某夫妻二人長期在行人天橋上擺攤經營，影響行人的正常通行，多次被巡查人員勸離但始終沒有搬離。8月9日晚，金某到天橋巡查時再次發現二人違規佔道擺攤，上前溝通勸離的過程中雙方發生激烈口角。兩名檔主先動手毆打金某，導致他臉部、眼部受傷。金某聯繫在附近巡查的同事嚴某、郭某到場，一同毆打兩名檔主。

網民睇法：

先動手的不拘？

憑什麼攤主不拘？

就算一開始互毆了，但是視頻這一段拿器具砸頭，拿腳踹頭這種已經超出互毆程度了

對方都抱頭了，還繼續打，這不是自衛。就是虐殺。

攤販動手，城管可以控制住後，直接報警處理，私自打人，確實有些過了，這跟防衛過當一樣，甚至襲警的人，警察也只能控制住帶回到派出所處理，不能過分處置，這個純粹屬於泄私憤了

事實既然確實是攤販兩人先動手把一個城管快打成獨眼龍了，為何僅僅拘留城管？矯枉過正得一味偏向哪邊都不妥吧

