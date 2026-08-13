內地催婚新招　天津首設銀行婚姻登記點　網民：財神搶月老飯碗

繼將婚姻登記處搬到音樂節現場後，內地婚姻登記再出新措施，想結婚可以去銀行！近日，天津市河西區東海婚姻登記處正式開放，該登記處位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內，是內地首家設於銀行內的婚姻登記點。



天津市河西區東海婚姻登記處，位於郵儲銀行天津泗水道支行愛情主題銀行內。（互聯網圖片）

據《每日經濟新聞》報道，郵儲銀行泗水道支行工作人員表示，在「愛情銀行」預約登記結婚，辦理速度會比在民政局快，還可以獲得印有新人照片卡面的專屬定製銀行卡。此外，銀行也可提供新婚家庭金融規劃等金融服務。

值得注意的是，這家可以登記結婚的「愛情銀行」並不享有結婚證頒發權‌，它實際是‌與民政局合作設立「婚姻登記點」‌，依舊需要民政人員駐點頒發結婚證，銀行只是提供場地。‌‌

銀行也提供新婚家庭金融規劃等金融服務。（天津河西民政）

這家「愛情銀行」僅限內地居民結婚登記。（互聯網圖片）

新人前來辦理結婚登記。（互聯網圖片）

另據「天津河西民政」介紹，這家「愛情銀行」僅限內地居民結婚登記，辦公時間為每周三、周四 9:00—11:30。啟用首日（8月6日），已有兩對新人前來辦理結婚登記。

對於銀行可以登記結婚，內地網民反應兩極，有人誇贊相當有創意，有人調侃「財神搶了月老的飯碗」、「有這麼多人結婚嗎？還是民政局不夠用？」、「可以辦離婚嗎？」；但有也有人質疑銀行不務正業，「銀行先做好本職工作，提高業務辦理效率才對」。

據民政部最新數據顯示，2026年上半年全國結婚登記共327.5萬對。有分析指，這是自1980年中國婚姻法修訂、全國婚姻登記統計數據系統化以來的最低同期紀錄。為了鼓勵婚育，內地新招連連。

内地婚姻登記創新低。（視覺中國）

近年，內地婚姻登記便利度大幅提升。自2025年5月10日起，內地實施婚姻登記「全國通辦」，居民可在任何一間具備婚姻登記權限的機構辦理，且不再需要出具戶口簿。

隨後不少城市藉此打造「領證新地標」，將婚姻登記延伸至景區乃至音樂節現場，包括新疆烏魯木齊、四川成都及浙江寧波等地均曾嘗試在音樂節引導民眾結婚領證。

此外，內地不少城市拿出「真金白銀」幫扶新人。廣東佛山順德陳村鎮大都村就推出獎勵措施，向新婚夫婦一次性發放2500元（人民幣，下同）獎勵，生育小孩則獎勵3000元；浙江杭州、寧波、義烏等地亦推出結婚消費券。