醫學奇蹟？內地51歲工人遭機器截肢　手術接回20個月後自主行走

一場工廠機器事故，讓大陸江蘇省蘇州市一名51歲男子，雙腿遭完全切斷，經歷近8小時緊急手術，成功將斷肢「接回」，如今經過近20個月治療與復健，他已重新站起來，並能用助行器自主行走。



兩腿全斷觸目驚心

綜合陸媒報導，這起事故發生於2024年12月2日，這名江姓男子當時在工廠工作，突然遭遇嚴重機器事故，導致雙腿完全切斷。送醫後，蘇州瑞華骨科醫院創傷骨科、關節外科等多個科別緊急展開救治。

蘇州一名工人在工廠突然遭遇嚴重機器事故，導致雙腿完全切斷。（翻攝自抖音@貴州經濟頻道）

醫療團隊連續進行近8小時手術，最終成功將完全斷腿重新接回。醫師表示，這場手術難度極高，不僅涉及骨骼固定，還包括血管、神經等多項關鍵組織的修復，後續更需要長期面對傷口、骨骼癒合及功能恢復等問題。

經歷漫長近20個月復健，終於見到成果，2025年3月，江男裝上雙腿外固定架，並能躺在病床上自主抬腿，下肢感覺也逐漸恢復至小腿中部。3月5日，他順利出院，之後將重新站起來、恢復行走能力作為復健目標。

經歷漫長近20個月復健，患者已可以藉助輔助工具站立。（翻攝自抖音@貴州經濟頻道）

不過，醫師透露，期間江男曾出現局部皮膚壞死，接受皮瓣修復；後又因嚴重開放性粉碎性骨折出現股骨不癒合，再次接受植骨及雙側股骨內固定手術，所幸目前整體狀況良好，復健訓練仍在持續進行。

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