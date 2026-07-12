靜脈曲張拖10年不看醫生！老翁腿部藏40厘米巨型血栓　脫落恐致命

不少人輕視下肢靜脈曲張，以為只影響外觀，實則暗藏致命風險。北京1名長者忽視靜脈曲張10多年懶理，終因腿部不適求醫，發現腿部已長出40厘米「巨型血栓」需做手術取出。醫生提醒，藏於腿部的血栓一旦脫落，會經血液回流入肺部，可誘發肺栓塞，嚴重可致命，呼籲患者勿久坐久站、做粗重工夫，腿部腫脹酸軟及早求診血管外科。



老翁忽視靜脈曲張多年，體內長出40厘米巨型血栓。（《都市頻道》影片截圖）

老翁患靜脈曲張10多年 手術取出40厘米巨型血栓

據《都市頻道》報道，北京1名張姓老翁患靜脈曲張十多年，卻從未求醫治理。事發於6月30日，老翁腿部不適就醫，終需做手術並取出1條長達40厘米的巨型血栓。醫生表示，患者體內的血栓此前已有鬆動跡象，一旦部分脫落，血栓會隨血液回流至肺部，引發致死性肺栓塞，情況極度危險。

老翁患靜脈曲張十多年，卻從未求醫治理。（《都市頻道》影片截圖）

醫生為老翁做手術並取出1條長達40厘米的巨型血栓。（《都市頻道》影片截圖）

據醫生透露，患者體內的血栓此前已有鬆動跡象，若脫落將有生命危險。（《都市頻道》影片截圖）

醫生為老翁做手術並取出1條長達40厘米的巨型血栓。（《都市頻道》影片截圖）

醫生：勿久站久坐幹重活 腿部不適及早就醫

醫生特別提醒，下肢靜脈曲張患者應盡量避免久站久坐、從事重體力勞動。若出現腿部酸脹、浮腫等異常症狀，切勿拖延，需盡快前往血管外科檢查，及早治療，避免形成血栓引發致命急症。

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台灣有年輕女子早前突然肚子痛、惡心嘔吐，就醫檢查發現她的上腸系膜靜脈、肝門靜脈及脾靜脈等三條血管也出現血栓，醫生問診才知女病人長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，須進行手術才免除腸子缺血及壞死，甚至腹膜炎風險。醫生指出，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，相比正常人約增加四倍血栓風險，若是病人有血栓家族史，更會增加機率，吃避孕藥的人要額外留意。



20歲女子突然肚痛及惡心嘔吐，就醫揭腹腔有三條血管出現血栓。（GettyImages）

女病人為20歲的張小姐，一向身體健康，但早前突然肚痛及惡心嘔吐，就醫後發現患者的上腸系膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等三條血管都出現血栓，問診才知她長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，須緊急做手術。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫生楊凱文表示，體腹腔有許多供應腸子循環的動脈血流，而血流回流到心臟則是要仰賴靜脈。脾靜脈、上腸系膜靜脈會匯合成肝門靜脈，與心臟的下腔靜脈相通，可以說是相當重要的三條血管，如堵塞導致腸子血液無法回流，就會造成腸子水腫、血液循環變差甚至缺血，徵狀表現上則會因蠕動變差導致腹脹、惡心想吐及腹痛。

張女因長期服用避孕藥，加上有血栓家族史，出現腹腔靜脈栓塞，須緊急做手術。（示意圖／GettyImages）

楊凱文指出，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子濃度，據過去文獻指出，相比正常人約增加四倍，若是病人家族史，更會增加血栓機率。

腸系膜靜脈栓塞不似腸系膜動脈栓塞緊急，可分為急性和慢性，慢性栓塞是人體的血管會長出側枝循環，讓血流繞過原本阻塞地方，不會產生立即危險，但若是急性栓塞，身體沒有時間產生側枝循環，血液就會無法回流，產生各種不適徵狀。

楊凱文醫生指，大部份病人在抗凝血藥物治療下可以溶解百分之八十的血栓。（GettyImages）

治療分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術，大部份病人在抗凝血藥物治療下可以溶解百分之八十的血栓。

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