相聲演員郭德綱武漢演出即場｢爆肚｣改編紅歌　因未報備遭立案調查

相聲演員郭德綱今年7月在武漢一場京劇演出中，即興改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》，將原詞「微山湖上靜悄悄」改為「紫禁城中靜悄悄」，並加入「我佛耶如來耶，媽咪媽咪哄」等戲謔詞句。因改編內容未在演出報備材料中體現，武漢市文旅局已於8月11日正式立案調查。



戲謔改編紅歌 未報備遭舉報

據《現代快報》、《齊魯晚報》，據網民爆料，7月24日，郭德綱率北京德雲社麒麟劇社在武漢人藝中南劇場大劇場舉辦京劇演出《濟公活佛》。演出期間，郭德綱飾演濟公時，將《彈起我心愛的土琵琶》以喜劇包袱方式演唱。

網民指出，改編版本將原詞改為「西邊的太陽就要落山了，紫禁城中靜悄悄，彈起我心愛的土琵琶，唱起那動人的歌謠，我倆耶如來耶，媽咪媽咪哄哎哎哎哎哎哦」。

公開資料顯示，《彈起我心愛的土琵琶》是1956年經典紅色電影《鐵道游擊隊》的插曲，展現了鐵道游擊隊員的抗戰英雄主義和樂觀主義精神。該歌曲已入選中宣部2019年發佈的「慶祝中華人民共和國成立70周年優秀歌曲100首」。

《彈起我心愛的土琵琶》是1956年經典紅色電影《鐵道游擊隊》的插曲，展現了鐵道游擊隊員的抗戰英雄主義和樂觀主義精神。（豆瓣）

事件在網上引發激烈討論。有網民認為郭德綱的改編「其實也沒有非常過分」，質疑「雖然聽著確實不太好，但是也不到要把人舉報的程度吧？」也有聲音支持：「老藝術家即興發揮幾十年，怎麼現在連哼兩句都不行？」

文旅局證實立案 德雲社暫未回應

8月11日，武漢市文旅局在回覆市民投訴時確認，涉事演出已取得合法許可，但郭德綱的改編唱段未在報備材料中體現，涉嫌違反《營業性演出管理條例》。文旅局表示已依法啟動立案調查程序，後續將依法依規處理。

相聲演員郭德綱今年7月在武漢一場京劇演出中，即興改編經典紅歌《彈起我心愛的土琵琶》遭立案調查。（微博）

8月12日下午，武漢市文旅局工作人員回應稱：「正在立案，等待調查。」亦有內媒同時聯絡北京德雲社劇場及北京德雲社文化傳播有限公司，電話均無人接聽。