相聲演員郭德綱遭約談　劇目踩紅線｢抹黑國家院團｣　網民：太敏感

近日，內地著名相聲演員郭德綱被指遭到官方約談，有消息指其與搭檔于謙演出的相聲作品《藝高人膽小》存在「低俗內容」及「不當隱射國家劇團」，要求其立即整改。事件在網絡引發熱議，有網民認為相聲的核心就是「諷刺」，「現在太敏感」。



11月26日，郭德綱、于謙在北京展覽館劇場舉辦專場演出，其中表演《藝高人膽小》相聲劇目，然而演出後該劇目遭舉報。

網絡上流傳兩張截圖。其中一張截圖為網民於12月2日提交給北京12345的投訴內容，顯示「2025年11月底，德雲社北展相聲專場，郭德綱於謙表演的《藝高人膽小》，存在大量倫理哏、屎尿屁、葷段子、罵黑粉，造謠抹黑國營（國家經營）院團（等台詞）。」

另一張則被標註為12345投訴電話北京西城區分中心的回覆反饋 ，回覆反饋於12月4日發送，「表演過程中演員使用砸掛、諧音梗等方式，有些涉嫌存在低俗、不雅的現象，我局對演出對象進行了嚴肅的批評教育。」並提到，已要求主辦方和演出方立即整改，對演出台本進行重新編排，之前容易產生負面輿論的台詞不得再次使用。

有網民在微博發佈了一段長達33分鐘的完整版《藝高人膽小》演出內容，其中使用了大量普通話諧音語段和暗諷表述，引發全場大笑。比如將演藝團體奇怪的現狀「藝術處」、「演出處」、「業務處」等，用「處」和「畜」的諧音諷刺稱為「畜類」。

郭德綱相聲劇目《藝高人膽小》被舉報。（影片截圖）

而被網民投訴的「造謠抹黑國家院團」的段落大約在10分鐘左右，是郭德綱對「三十年前曲藝團體」的諷刺。比如他諷刺風氣不正時說：「現在相聲界好多了，三十年前……我說過這麽一句話，如果好人是雲彩，壞人是星星的話，那相聲界就是『萬里無雲、星光燦爛』。」比如用「勾勾搭搭、悄悄話、一絲不掛、紅燈區」來諷刺國家院團團長的不正行為。

相聲是中國民間傳統曲藝表演，用「說學逗唱」的方法，通過笑話、諷刺、幽默來引人發笑，並反映社會現實。相聲形式中，一人的為「單口相聲」，也有兩人一逗一捧的「對口相聲」，還有多人的「群口相聲」。「德雲社」是中國最著名的民間相聲團體，郭德綱是德雲社的創立人之一，其與搭檔于謙的演出經常一票難求。

對於「被約談」的傳聞，郭德綱發佈微博表示，「昨晚（6日）無錫演出，人心雅靜，素質極高。」似是回應傳言。北京西城區官方則未作回應。

此事亦在網絡引發關注。有網民認為，「舉報者的閾值太低，拿著放大鏡，在相聲段子裡非要尋找微言大義，恨不能從每個包袱裡揪出影射和敵對。這種思維，不是守護文化，而是囚禁藝術。」還有人認為「輿論環境愈來愈保守」。這次被舉報，也有人想起郭德綱本人曾在舞台上暗諷過的話——他和同事在台上說相聲，下面坐的「同行」那小本子記錄去舉報。

網民熱議：



「沒聽過德雲社相聲，這就去聽。」

「本來還沒看的，這樣說倒想看看了。」

「果然是（文革）2.0開始了，怎麼就讓我們這代碰上了。」

「諷刺不就是相聲的核心功能嗎？況且這是劇場演出，說的還是三十年前，是誰上趕著對號入座了？」

「這更坐實了老郭說的都是真的，還真有拿小本子聽相聲記下來的舉報的。」

「不都是老段子的拼湊，怎麼現在才來舉報。」

「有潔癖，為啥不在家聽樣板戲呢？」

