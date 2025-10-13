民進黨王世堅｢從從容容游刃有餘｣　遭改編神曲《沒出息》兩岸爆火

「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，近期，這首由內地音樂博主王博改編的《沒出息》火爆海峽兩岸，而這首歌的「原唱」正是台灣民進黨政客王世堅，連其本人都回應稱「歎為觀止」。



這段改編自民進黨民意代表王世堅的質詢金句的音樂影片《沒出息》，取材自王世堅的質詢經典語錄，「本來應該從從容容、遊刃有余，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。睜眼說瞎話，你在哽咽什麽？你在哭什麽啊，沒出息！」

歌曲因搭配上洗腦的旋律和王世堅怒斥的畫面，在內地短視頻平台爆火。內地博主更是在改編中加入了「統一那天誰哭哭啼啼才是真沒出息」等反台獨的內容，在抖音、微博、小紅書等社交平台收穫大量關注點讚，「從從容容游刃有餘」更成了內地網絡語言登上熱搜。

歌曲發佈後更掀起二次創作熱潮，網民陸續推出「搖滾版」、「煙嗓版」，影片更是火回台灣，在海外一些YouTuber也一同惡搞模仿，稱王世堅是「被政壇耽誤的靈魂歌手」。

對於意外成為「神曲主角」，據台灣TVBS新聞網報道，當事人王世堅看到這首「神曲」後，大笑著表示，「網絡世界實在太神奇，充滿生命力與創造力，各類人才、天才、鬼才層出不窮，我真是嘆為觀止。」

王世堅的再度「躥紅」，也吸引了同黨前民意代表、同樣在島內政壇充滿話題度的高嘉瑜前來「蹭熱度」。台灣《聯合報》援引高嘉瑜在社交媒體的帖文稱，「我都還沒出唱片，堅哥（指王世堅）的最新單曲就已經紅遍大江南北、征服全世界，我真的『沒出息』。」

王世堅回應被網絡改編成《沒出息》。

王世堅在內地「走紅」後，不少網民好奇「王世堅是誰」，但對他的評價多偏向娛樂性與綜藝性。事實上，不論是過去的「跳海」、剃發還是吞曲棍球，在島內從政多年的王世堅，留下過不少令人「歎為觀止」的糗事。

比如2008年島內民意代表選舉前，他打賭若中國國民黨在台北市的8個席位能「八仙過海」、全部當選，自己就跳海。結果國民黨8位候選人悉數當選，他最終無奈履約「跳海」，成為島內政壇流傳至今的笑談。

此外，曾擔任台北市議員的王世堅，也被島內部份輿論認為是台北市長蔣萬安明年尋求連任的「最大威脅」。不過，王世堅本人對此斷然否認，直言「我完全不考慮（參選）」「絕對不會是我」。