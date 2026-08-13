王思聰5年前組裝｢神級電腦｣總價漲至129萬　打破電子產品貶值定律

隨著晶片價格上漲，手機、電腦等電子產品身價亦水漲船高。近期，內地一名極客博主「大老客大大」在微博發文，回顧內地知名「富二代」王思聰在5年前組裝的一台百萬元（人民幣，下同）筆記本電腦，稱「如今那台電腦總價接近129萬元，僅內存+SSD的價格就超過百萬元。」打破了人們對電子產品貶值的固有認知。



王思聰5年前100萬電腦漲價至129萬。

王思聰是內地知名富二代，其父親是萬達王健林；王思聰曾於5年前組裝一台擁有頂級配置的筆記本電腦。

「大老客大大」發文介紹，具體配置而言，戴爾（Dell）7525伺服器當年28000元，現價27000元。2顆AMD776 CPU當初花了130000元，現在僅需26000元，貶值幅度巨大。

但是，32條64G 3200內存當年採購價為73600元，如今行情漲到249600元，漲幅約239.13%，是整套設備里增值最猛的配件。

王思聰5年前組裝的筆記本電腦升值。

此外，存儲部分差距同樣明顯，16塊三星30T硬碟當年544000元，現在報價752000元，漲幅約38.2%。4塊15T硬盤當初花費92000元，現價88000元，基本持平。

4塊英特爾傲騰系統盤原價140000元，現價120000元，小幅縮水。3張24G顯存3090顯卡當年48000元，現在只要27000元。

全部配件相加，當年落地總價102萬元左右。放到現在總價遠超當初購入成本，大約為1289600元。

王思聰五年前組裝的電腦價格漲至約128萬，數據根據微博科技KOL「大老客大大」盤點。（AI 製圖）

「大老客大大」稱，很多人覺得電子產品買到手就貶值，這套機器直接打破固有認知。他在文章中表示，出現這種兩極分化的行情，是因為CPU、消費級顯卡更新迭代速度快，新一代產品上市，老硬件價格持續走低。大容量企業級內存、超大容量硬碟受到算力、存儲需求帶動，市場需求量上漲，二手價格一路走高。

不少網民感慨，有錢人當年採購的設備，放到今天非但沒有虧，整套轉手還有機會盈利。晶片價格上漲帶動手機電腦等電子產品價格水漲船高，華為余承東亦多次表示，手機將會因此漲價。此外，由於記憶體晶片供應緊張，有傳Apple也將調高iPhone 17的零售價格。