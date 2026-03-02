國產手機3月集體漲價　最高漲超3成　存儲晶片價格上漲成主因

隨著3月到來，內地手機價格或迎來大範圍上漲。目前國內OPPO、vivo、小米、榮耀等多個品牌均已確定漲價方案。有分析認為，存儲晶片價格上漲是本次手機漲價的主要原因。



據《中新經緯》報道，艾媒諮詢首席分析師張毅表示，3月份將成為手機價格的一個分水嶺，預計呈現老機價格溫和上漲、新機價格跳漲的局面。整體市場漲幅大概在18%左右，旗艦機甚至會超過30%。



2月9日，Counterpoint發布的《2月內存價格追蹤報告》顯示，截至2026年第一季度，內存價格環比上漲80%-90%，NAND閃存價格也同步上漲80%-90%。

蘇商銀行特約研究員高政揚表示，全球頭部科技企業加大AI基礎設施的佈局與投資，大幅擠占原本投向手機領域的內存晶片產能，造成手機存儲晶片出現結構性短缺。同時，銅等上遊資源品價格走高，也帶動手機其他各類元器件價格上漲。

小米將發佈自研手機晶片。（@雷軍）

而在晶片供需緊張的情況下，為了確保市場份額，即便晶片價格大漲，手機企業也競相訂購。艾媒諮詢首席分析師張毅認為，頭部廠商在供應鏈的意向能力和規模效應上相對比較強，對成本的分攤能力以及平衡整個產業鏈的能力也比較強，但中小品牌廠商的生存壓力可能會很大。

據IDC數據，內存半導體在手機成本中的占比已從10%-15%飆升至20%以上，中低端機型甚至接近30%。高政揚認為，從絕對金額來看，旗艦機的內存成本增加更多，但從利潤空間受影響程度而言，中低端機型承壓更為明顯，核心原因在於其毛利率相對更低。

2025年1月23日，江蘇常州，OPPO5G智能手機門店展銷的購新補貼優惠數碼產品。（視覺中國）

高政揚舉例稱，若以2500元人民幣（下同）左右的中端機型為例，中低端機型主打高性價比路線，若按BOM(物料清單)成本占售價60%測算，BOM成本約1500元。當內存成本在BOM中的占比從15%提升至30%，內存成本將從225元增至450元，增加約225元，整體BOM成本漲幅約15%。而原價6000元的旗艦機型，溢價能力更強，若BOM成本占售價50%，則其BOM成本約3000元。當內存成本占比從15%升至25%，對應內存成本將從450元增至750元左右，增加約300元，整體BOM成本漲幅約10%。

在供應鏈成本大幅提高的情況下，張毅預計手機市場的競爭格局將會出現向頭部廠商愈加集中的趨勢。

在高內存成本的壓力下，千元機的比例亦將會縮小。張毅指出，千元機作為老人機、備用機以及下層市場的剛需會長期存在，也是各品牌必須採取的一個策略。不過，在存儲成本上漲比較大，部份機型會因此陷入負毛利的情況下，廠商大概率會採取減配保價或者減產的策略。

手機存儲晶片價格上漲，千元機將減少。

而當消費者被迫承擔更高的購機成本時，消費行為或將出現明顯分化。高政揚分析，部份用戶可能會選擇延長手機換機周期；亦有部份用戶或會傾向於選擇更高配置的機型，秉持多花一點錢、換取更長久的使用周期的消費理念。這或將進一步提升頭部手機品牌的市場集中度，同時持續壓縮尾部廠商的生存空間。

此外，報道亦指出，隨著成本增加，企業對營銷、渠道資源的投入可能會減少，對低端產品也不會再投入研發資源，未來高端化或將成為主要發展方向。

短期內，手機價格上漲將延長用戶換機週期，銷量亦會收縮。預計市場規模或下降10.5%，但是手機均價會上漲超過10%。中長期來看，隨着手機產品結構不斷優化，高端機型比例提升，企業利潤及營銷額未必會下跌。

張毅預計，高端廠商會借勢鞏固自己的市場地位，加大力度研發AI手機、折疊屏、多模態交互等高溢價產品。不過，他認為，對中國手機市場來說，手機漲價也會形成一種倒逼機制，意味著不創新就一定會被淘汰。這有望促使行業告別低價內卷，向具有更高質量、更高技術、更高價值和更高盈利性的國際一流消費電子企業躍升。