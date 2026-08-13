17歲少女因嫉妒拐賣男友5歲女　因懷孕暫緩收監　產子後判囚三年

2023年11月，內地17歲少女時齊齊因嫌棄36歲男友的5歲女兒佔據二人世界，將其拐賣，其後因涉嫌拐賣兒童罪被捕。看守所體檢時，她被查出已懷孕兩個月。按「兩懷婦女」政策（即女性疑犯因妊娠或哺乳期可獲監外執行），她獲准在社區接受矯正。2025年8月，哺乳期結束後，時齊齊因拐賣兒童罪被判囚三年，目前正在服刑中。



社会少女恃宠而娇 拐賣「男友」5歲女

據《南風窗》時齊齊來自單親家庭，母親在第二段婚姻受挫後患上精神分裂症，被送往精神病院長期治療。無人管教的她輟學離家，混跡社會，曾被「太姐」引誘參與團伙偷盜。在一次機緣巧合下，時齊齊結識了36歲的離異男子宮珅，對方當時獨自撫養5歲的女兒宮藝藝，兩人隨後開始同居。

在一次機緣巧合下，時齊齊結識了36歲的離異男子宮珅，對方當時獨自撫養5歲的女兒宮藝藝，兩人隨後開始同居。（AI圖片）

宮藝藝對時齊齊表現親熱，但時齊齊卻認為這個小女孩佔據了她和宮珅的二人世界，奪走了宮珅對她的愛。她絞盡腦汁想「除掉」宮藝藝，通過「太姐」聯繫了拐賣兒童的人。2023年8月的一天，她與拐賣者約好價錢和交易地點後，將宮藝藝賣掉，並欺騙宮珅說將女童送到了外婆家玩耍。

因懷孕暫緩收監 產子後重新收監判囚三年

宮珅察覺不對報警，拐賣團伙隨後落網，宮藝藝被解救，拐賣者供出了時齊齊。2023年11月，時齊齊因拐賣兒童罪被捕。看守所體檢時，她查出懷孕兩個月，按「兩懷婦女」政策獲准監外執行，由戶口所在地司法所監管。

時齊齊寫的檢討書，其中有不少錯別字。（南風窗）

2024年7月，時齊齊產下一名男嬰。2025年7月，哺乳期結束後她被重新收監，但在這期間，宮珅為其出具諒解書。2025年8月，法院判處時齊齊有期徒刑三年，目前正在服刑中。