四川男尋被拐妻女途中遭拐賣　做11年無薪工　與女分離31年終團聚

11月18日，在山西警方和四川警方努力下，70歲的四川男子金福春回到了離開31年的老家，與女兒金俊團聚，妻子已去世。



據報道，31年前，金福春的妻女被人拐賣到山西，金福春找到鄰村的人販子家裏，人販子承認後答應帶他去尋找妻女，結果他被騙入黑煤窯，其中11年沒有薪水。



據內媒《紅星新聞》報道，1994年，年僅5歲的金俊和聾啞母親被人販子（隔壁村的遠房親戚李某）拐賣到山西，因生病和聾啞原因，兩人在村里被倒賣了三次。

女兒金俊與父親金福春相擁而泣。（紅星新聞）

父親金福春找到人販子要妻女，結果也被拐到外地，進入了黑煤窯。從此一家三口離散。1998年初，父親金福春的弟弟金福友在山西見到了哥哥，當時他在一家偏僻的煤礦幹活。但不願意回家，說自己要掙錢找妻女。之後再次失聯。

2018年，女兒金俊開始尋親。但此時一家三口只剩她一人：母親已於2013年在山西病逝，父親金福春生死未知。好在叔叔金福友一直在照看老屋，為一家三口保留了住所。

女兒金俊和父亲金福春在老房子前合影。（紅星新聞）

2025年11月，山西警方在山西的一家煤窯找到了父親金福春，此時他已70歲。在民政部門工作人員和警方護送下，金福春在11月15日回到四川老家，父女倆終於團圓。

而當年的4名人販子被警方抓獲，均被判刑。其中李某被判5年，罰款6000（人民幣，下同）元。

父親金福春被發現時，在山西一間攪拌場勞作。對方聲稱金福春是被「收留」的特殊人員，但做的卻是最累的工作，還沒有工資。

父親金福春在山西被找到時，衣服破爛。（紅星新聞）

父親金福春表示，「最忙時一天只能睡4個小時，在攪拌場工作11年，負責攪水泥與操作攪拌機，但老闆說自己沒有戶口、屬於黑戶，辦不了手續，所以不發工資」。

近日，在警方的協查下，經協商結清金福春11年工資共計38萬元。女兒金俊表示，父親打了這麼多年工，總算有了一點「養老錢」。

女兒金俊（左二）帶着孩子和父親（左三）等人一起吃飯。《紅星新聞》

目前，女兒金俊暫將父親金福春安排在老家，時不時地會帶孩子回去看望。當地政府將根據具體政策對金福春進行幫扶工作。